Madagascar: Basketball 5X5 - U18 - JAP Mada Alaotra-Mangoro crée la surprise à Toliara

Le championnat de Madagascar U18 filles et garçons s'est achevé dimanche à Toliara avec une belle double performance de JAP Mada Alaotra-Mangoro. Engagé dans les deux catégories, le club repart avec une troisième place chez les filles et une quatrième chez les garçons, au terme de parcours riches en enseignements.

Chez les filles, JAP Mada a connu une entrée en matière difficile, avec une défaite contre ASA Analamanga (21-33). Mais la formation de l'Alaotra-Mangoro a rapidement réagi au fil de la compétition et s'est hissée dans le dernier carré. En quarts de finale, elle a remporté un duel particulièrement serré face à Fandrasa Haute Matsiatra (39-37), validant ainsi son billet pour les demi-finales.

La suite du parcours a été plus compliquée pour les joueuses de JAP Mada, qui ont finalement dû se contenter de la petite finale. Elles ont toutefois terminé sur une bonne note en dominant Pintade Amoron'i Mania 55-43, dimanche, pour décrocher la troisième place nationale.

Chez les garçons, JAP Mada a affiché une trajectoire tout aussi intéressante. Après une phase de poules marquée notamment par plusieurs succès, la formation a confirmé son potentiel lors des huitièmes de finale en dominant l'USJFM Atsimo Andrefana sur le score de 80-65. Cette victoire lui a permis de poursuivre sa route vers le dernier carré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La formation de l'Alaotra-Mangoro a ensuite continué à jouer les premiers rôles jusqu'aux matchs de classement. Elle termine finalement à la quatrième place après sa défaite, dimanche, face à NBE Analamanga, 73-77.

Feno Nisainana Randriamihaja, le président fondateur et coach de toutes les catégories (U12 à U20) de JAP Mada, a résumé le parcours de ses joueurs : « JAP Mada vit sa quatrième année d'existence cette année. Le sommet national à Toliara nous a enseigné beaucoup et, à partir du 3 octobre, la préparation de la prochaine saison débutera. Notre objectif est de surpasser les troisième et quatrième places. »

Avec une médaille de bronze chez les filles et une quatrième place chez les garçons, JAP Mada Alaotra-Mangoro est à suivre de près dans les prochaines éditions du championnat national U18.