Madagascar: Fab's Brownz - « La discipline fait partie des secrets de la réussite »

Après sa victoire au Kardo 2026, le rappeur malgache revient sur une consécration dont il peine encore à prendre pleinement conscience et dévoile les clés de son parcours.

De Mahajanga à Vladivostok, Fab's Brownz vient de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le rappeur malgache s'est imposé dans la catégorie « Rap Pro » lors de la finale mondiale du Kardo 2026, disputée ce week-end en Russie. Une victoire qui place Madagascar au sommet de cette compétition internationale consacrée aux cultures et aux sports urbains. « Je suis très heureux, vraiment très heureux, mais je n'arrive toujours pas à y croire complètement », confie l'artiste.

Pour Fab's Brownz, cette consécration ne repose toutefois pas sur une recette particulière. Elle est avant tout le fruit d'un travail constant. « Il n'y a pas vraiment de secret. Je travaille, je m'entraîne constamment et j'essaie toujours de repousser mes limites », affirme-t-il. À cela s'ajoutent, selon lui, la prière et l'humilité. Il insiste également sur un principe qu'il juge essentiel : « Je dirais que la discipline fait aussi partie des secrets de la réussite. »

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Lors de la finale, le rappeur a notamment interprété un couplet d'« Ysist School », avant d'enchaîner avec « No way! », un nouveau morceau qui figurera sur son prochain album, « Bronze Is The New Gold». Il considère cette finale comme le moment le plus marquant de son parcours jusqu'ici.

Cette victoire lui permet également de mesurer la place grandissante du continent africain dans le rap.

« On peut dire que l'Afrique brille dans le rap », estime-t-il. Il cite notamment Nairobi parmi ses coups de coeur durant la compétition.

Pour atteindre la finale, Fab's Brownz a dû se démarquer parmi les représentants de 30 pays. La sélection a ensuite été réduite à 12 artistes en demi-finale, puis à six finalistes. Sa prestation a notamment retenu l'attention du jury par son identité artistique. « Les membres du jury ont trouvé ma prestation unique. J'ai un timbre vocal singulier et le mélange du malgache et de l'anglais était nouveau pour eux », explique-t-il.

Sur scène, l'artiste a cherché à donner le meilleur de lui-même tout en restant fidèle à son style : interaction avec le public et le jury, énergie et présence scénique inspirée de ses prestations à Madagascar.

Un nouvel album en préparation

Cette distinction internationale ne marque pas la fin d'un parcours, mais le début d'une nouvelle étape. Le projet le plus proche de l'artiste est la sortie de « Bronze Is The New Gold ». Plusieurs dates et participations à des festivals sont également prévues. Un retour en Californie en 2027, à l'occasion d'un festival, est par ailleurs envisagé.

Originaire de Mahajanga, Fabiano Ranoelison, connu sous le nom de Fab's Brownz, évolue dans le rap depuis 2017 et écrit depuis l'âge de 15 ans. Inspiré par les codes du rap américain, il développe un univers mêlant malgache, anglais et argot local, dans lequel l'égotrip et les punchlines occupent une place importante. Il s'est notamment fait connaître auprès de la nouvelle génération avec « OFF », avant de poursuivre son parcours avec plusieurs freestyles, dont « Jersey Club», et son projet « Bronze Is The New Gold ».