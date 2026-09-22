Madagascar: Ambolokandrina - Arrestation des auteurs présumés du braquage mortel d'un ressortissant étranger

Sept hommes ont été interpellés après le braquage mortel d'un ressortissant étranger à Ambolokandrina. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque ou d'avoir récupéré les objets volés.

Sept hommes, soupçonnés d'être impliqués dans un braquage suivi du meurtre d'un ressortissant étranger à Ambolokandrina, il y a quelques semaines, ont été arrêtés séparément par la police. Certains des suspects sont désignés comme des receleurs des objets volés, tandis que d'autres auraient directement participé au méfait.

L'enquête menée par la police, par l'intermédiaire de la Brigade criminelle (BC), étant terminée, l'affaire a été transmise à la justice la semaine dernière. Les suspects ont été placés en détention provisoire à Tsiafahy et à Antanimora.

Dans la nuit du vendredi 28 août dernier, un ressortissant étranger de passage à Ambolokandrina a été braqué et agressé. Les malfaiteurs l'ont frappé avec un bâton muni de clous. Il a été grièvement blessé à la tête, ce qui a entraîné sa mort. Tous les biens qu'il avait sur lui lui ont été dérobés à cette occasion.

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La police de la troisième section de la Brigade criminelle (BC3), à Anosy, a ouvert une enquête. Celle-ci a porté ses fruits puisque trois hommes soupçonnés d'être les auteurs des faits ont été appréhendés à Mandroseza, le 3 septembre dernier.Objets

« C'est en suivant le téléphone du ressortissant étranger que l'un des trois suspects a été arrêté. Il a ensuite permis d'identifier ses deux autres complices. L'enquête s'est poursuivie. Les receleurs des objets volés ont également été identifiés. Quatre autres hommes ont été arrêtés à Marovoalavo Ankadimbahoaka, le 4 septembre. Plusieurs objets ont été retrouvés en leur possession, notamment un pistolet, onze balles ainsi que de nombreux matériels destinés à commettre des méfaits », a précisé la Police nationale.

Outre ce cas ayant entraîné la mort d'un ressortissant étranger, il est également indiqué que « ces suspects sont des braqueurs opérant dans les secteurs d'Ambolokandrina, Ambohipo, Mandroseza et Andohan'Imandroseza.

Ils feraient également partie des auteurs d'attaques à main armée et de vols de motos. Ils sont âgés de 19 à 28 ans».