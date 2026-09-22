Madagascar: Mahavoky - Un jeune homme retrouvé mort à son domicile

Un jeune homme a été retrouvé mort, pendu à l'intérieur de son domicile, à Mahavoky, hier matin. Selon les informations recueillies sur place, il avait encore été vu la veille, se promenant dans les environs et en bonne santé. Les habitants qui le connaissaient n'avaient constaté chez lui aucun signe particulier ni problème apparent. La découverte du corps dans la pièce où il vivait a profondément bouleversé la communauté, une corde étant encore attachée autour de son cou.

Les forces de l'ordre et des professionnels de santé se sont rendus sur place pour procéder à l'examen du corps et des lieux. Selon les témoignages recueillis, la maison était verrouillée de l'intérieur et fermée à clé, ce qui suscite des interrogations parmi les habitants.

Les avis divergent sur place. Certains évoquent un suicide, tandis que d'autres soupçonnent un acte criminel, compte tenu du caractère inattendu de la situation. À ce stade, il n'est toutefois pas établi s'il s'agit d'un suicide ou d'un homicide.

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L'enquête et les investigations menées par la police se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes des faits. Les résultats de l'examen médical ainsi que les conclusions des investigations approfondies sont attendus. Il est indiqué que le jeune homme travaillait comme livreur à vélo, une activité qui constituait son moyen de subsistance quotidien.