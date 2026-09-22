Madagascar: Justice - Un nouveau président au tribunal financier

Installé vendredi dernier à la tête du Tribunal financier d'Antsiranana, le nouveau président affiche d'emblée une priorité : accélérer le traitement des dossiers. Une orientation qui place la célérité au coeur du fonctionnement de la juridiction, sans pour autant dissocier vitesse, rigueur et respect des procédures. Derrière cet impératif se joue une question essentielle : rendre le contrôle de la gestion des deniers publics plus efficace et plus réactif.

Au Tribunal financier, le temps des dossiers qui s'éternisent doit céder la place à une nouvelle cadence. Changement de fauteuil, mais surtout changement d'exigence. Le Tribunal financier accueille son nouveau président Laurent, magistrat de 4e grade, 3e échelon, dans un contexte où la gestion des deniers publics ne peut plus se résumer à des colonnes de chiffres et à des procédures administratives. Derrière chaque budget engagé, chaque dépense effectuée et chaque marché attribué, il y a de l'argent public. Et derrière cet argent, des attentes citoyennes.

Au-delà du cérémonial

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L'installation du nouveau promu intervient donc à un moment où le contrôle de la gestion publique apparaît comme un enjeu majeur de gouvernance. Sa mission est claire : exercer les responsabilités confiées à la juridiction financière avec rigueur, dans le respect du cadre légal, mais aussi avec le souci de contribuer à une meilleure gestion des ressources publiques.

La cérémonie d'installation marque officiellement la prise de fonctions. Elle a vu la présence des personnalités politico-administratives de la région et de la grande famille des tribunaux. Mais au-delà du protocole, c'est une institution de contrôle qui se retrouve au coeur d'une question sensible : que devient l'argent public une fois voté, décaissé et dépensé ? C'est précisément sur ce terrain que le Tribunal financier est attendu.

Le contrôle de la gestion publique ne consiste pas seulement à relever des anomalies. Il permet aussi d'identifier les failles, de mettre en évidence les insuffisances et d'inciter les responsables concernés à corriger leurs pratiques.

Dans les collectivités territoriales, les établissements publics et les différentes structures soumises au contrôle, l'enjeu est concret. Une mauvaise gestion peut retarder un projet, renchérir son coût ou réduire l'impact attendu d'une dépense. À l'inverse, une gestion rigoureuse permet de transformer plus efficacement les ressources disponibles en services et infrastructures utiles à la population.

Le nouveau président prend ainsi les commandes d'une juridiction dont l'action repose sur un principe essentiel : les deniers publics doivent être gérés avec responsabilité et transparence. Son installation ouvre une nouvelle séquence. Elle sera observée à travers le fonctionnement de la juridiction, le traitement des dossiers et la portée des contrôles réalisés.

« Car le contrôle financier ne devrait pas être perçu uniquement comme une menace de sanction. Il constitue également un mécanisme de prévention et d'amélioration de la gestion publique », a-t-il lancé, tout en promettant que l'attente est donc moins dans les discours que dans les résultats.

Le nouveau président du Tribunal financier arrive donc à la tête d'une institution appelée à jouer pleinement son rôle dans cette chaîne de responsabilité. Une responsabilité qui commence avec la mobilisation des ressources, se poursuit avec leur utilisation et se mesure finalement à travers les résultats obtenus.