Sénégal: Point de situation de la diphtérie - 114 cas confirmés et 11 décès enregistrés

22 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait état de 114 cas de diphtérie confirmés au Sénégal à la date du 20 septembre 2026, pour un total de 11 décès enregistrés.

Trente-et-un districts sanitaires répartis dans 12 régions du pays sont touchés par la maladie, précise le ministère de la Santé, faisant un point de la situation de l'épidémie.

"La région de Kédougou concentre le plus grand nombre de cas avec 33, devant Louga 16, Dakar 15, Diourbel 13 et Thiès 12", renseigne la même source.

Les autres régions concernées sont Matam, avec 6 cas, Kaolack et Tambacounda (5 cas chacune), Kolda (4 cas), Saint-Louis et Ziguinchor (2 cas chacune), et Fatick (un cas).

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"La diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, mais évitable grâce à la vaccination", rappelle le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

La diphtérie peut notamment se manifester par un mal de gorge, de la fièvre, des difficultés à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou l'apparition de membranes grisâtres dans la gorge, parfois accompagnés de difficultés respiratoires.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination (PEV), à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à compléter, si nécessaire, les doses manquantes.

Il recommande également de consulter sans délai la structure de santé la plus proche dès l'apparition des premiers signes de la maladie et d'éviter toute automédication.

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