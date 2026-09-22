Sénégal: Touba - La production d'eau en hausse de 30% grâce à de nouveaux forages (DG OFOR)

Touba — La production d'eau potable est passée de 145.000 à 187.000 m³/jour dans la ville de Touba (centre) entre juillet 2025 et juillet 2026, correspondant à une hausse de 30%, grâce à la réalisation de huit nouveaux forages dans des quartiers déficitaires, a-t-on appris du directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Serigne Mbacké Dieng.

"Il faut savoir qu'entre juillet 2025 et juillet 2026, la production au niveau de Touba a augmenté de 30 % grâce à huit nouveaux forages qui ont été réalisés dans des quartiers déficitaires", a-t-il renseigné, lundi, lors d'une réunion de concertation des acteurs de l'eau, organisée par la sous-préfecture de Ndam.

Il en a résulté que dans ces quartiers auparavant déficitaires en eau, "on a vu que ces quartiers ont eu beaucoup moins de difficultés" cette année. "C'est pour ça la production est passée de 145 000 m³/jour à 187 000 m³/jour", a indiqué le directeur général de l'OFOR.

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Selon lui, ces ouvrages ont contribué à réduire les difficultés d'approvisionnement en eau lors de l'édition 2026 du Magal, la capacité de stockage étant également passée de 16.800 à 28.800 m³, avec la réalisation de deux réservoirs au sol de 6.000 m³ chacun.

"Durant la période de pointe, notamment la veille et le jour du Magal, nous avons pu surpresser 1.200 m³/h dans le réseau, l'équivalent de sept forages supplémentaires", a expliqué Serigne Mbacké Dieng.

Il a également fait état de l'inspection de 1.200 kilomètres de réseau, ayant permis de détecter et réparer 1.088 fuites, soulignant toutefois que la vétusté du réseau de Touba, dont certaines canalisations datent des années 1950, nécessitent, selon lui, un renouvellement urgent.

Pour les quartiers déficitaires, 130 camions-citernes mobilisés au niveau de cinq bases avancées ont effectué 8.400 rotations et desservi 12.600 familles, lors du Magal 2026.

De son côté, le sous-préfet de Ndame, Djidiack Kital, a indiqué que le cadre de concertation des acteurs de l'eau et de l'assainissement s'était réuni pour évaluer les difficultés d'approvisionnement en eau durant le Magal 2026.

La rencontre a notamment porté sur la gestion des camions-citernes et les insuffisances du réseau, tandis que la question de l'assainissement doit faire l'objet d'une prochaine réunion.

Ce cadre de concertation regroupe notamment des services techniques, des représentants de l'autorité religieuse, Touba Ca Kanam, Mahou Rahmati, RETESS, ainsi que des associations de consommateurs et de la société civile.