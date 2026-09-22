Sénégal: Mbacké - Les dotations du PACASEN évaluées à plus de 1,2 milliard CFA depuis 2018 (Coordonnateur)

Mbacké — La commune de Mbacké (centre) a bénéficié, en dotations, de 1,265 milliard de francs CFA du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) depuis 2018, a appris l'APS du coordonnateur dudit programme, Mansour Bocoum.

Ce montant ne prend pas en compte une enveloppe de 268 millions de francs CFA dont a bénéficié la commune de Mbacké pour l'exercice 2024 mais qui n'a pas encore été versée, a précisé M. Bocoum.

Il s'exprimait lors d'une visite des réalisations du PACASEN dans la commune de Mbacké, lundi, en prélude d'un atelier de capitalisation de l'Agence de développement municipal (ADM) à Diourbel.

Une séance de travail avec les équipes municipales de Mbacké a permis de faire le point sur la mise en oeuvre du PACASEN et ses réalisations dans la commune de Mbacké.

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Le PACASEN a permis de réaliser plusieurs infrastructures dans la commune de Mbacké depuis 2018, a indiqué Mansour Bocoum, citant des postes de santé, des infrastructures scolaires et sportives, des théâtres de verdure et une place publique.

"Nous sommes particulièrement satisfaits de ce que nous avons vu", a-t-il déclaré, en parlant de ces réalisations qui selon lui "impactent le quotidien des populations".

Mansour Bocoum a également félicité le maire de Mbacké "pour son engagement et la vision dont il fait montre dans la conduite des projets réalisés" dans le cadre du PACASEN.

Le secrétaire municipal de Mbacké, Mouhamed Seck, a indiqué, pour sa part, que le financement du PACASEN avait permis d'intervenir "dans quasiment tous les domaines de compétences transférées", notamment la santé, l'éducation, le sport, l'environnement et la jeunesse.

"Quasiment toutes les couches ont été touchées", a-t-il affirmé, ajoutant que le PACASEN "a contribué significativement à l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations".

Il a notamment cité les infrastructures marchandes, sanitaires, scolaires et sportives ainsi que les équipements de loisirs, soulignant que le bilan de la mise en oeuvre du PACASEN dans la commune de Mbacké peut être jugé "satisfaisant".