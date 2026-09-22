Afrique de l'Ouest: Relance du tournoi Amilcar Cabral - La prochaine édition prévue entre janvier et février 2027 (Officiel)

Dakar — La zone A de l'Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA -A) a retenu de relancer la Coupe Amilcar Cabral dont la prochaine édition, initialement prévue du 15 au 30 août 2026, va finalement se tenir va se tenir entre janvier et février 2027, a-t-on appris de son direcrteur exécutif, Mapathé Gaye.

"Nous ne l'avons pas annulé, nous l'avons juste reporté, nous avons lancé la relance de la grande Coupe Amilcar Cabral", a avancé le directeur exécutif de l'UFOA-A dans un entretien avec l'APS.

Mapathé Gaye a annoncé que la prochaine édition va se jouer au Cap-Vert, pays dont le le président a été choisi pour en être le parrain, précisant que les responsables de l'UFOA-A ont déjà rencontré à ce sujet José Maria Neves.

Il a révélé que c'est le président Neves lui-même qui a demandé que le tournoi soit décalé de quelques mois, étant entendu la prochaine présidentielle capverdienne doit se tenir au cours de la même période.

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"C'est pourquoi le président lui-même nous a demandé de décaler pour quelques mois, et la Coupe [Amilcar Cabral] va se jouer, incha'allah, entre janvier et février 2027", a indiqué le directeur exécutif de l'UFOA-A.

Le tournoi Cabral, qui porte le nom d'Amílcar Cabral, l'homme politique qui a mené la Guinée-Bissau et le Cap-Vert à l'indépendance, va ainsi faire son retour après près de 20 ans d'interruption.

La compétition avait été interrompue après l'édition 2007 ayant lieu en Guinée-Bissau, remportée par le Mali.

Selon le directeur exécutif de l'UFOA-A, le report de la prochaine édition à janvier-février vise à offrir les meilleures conditions d'organisation et à renforcer la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes afin de garantir le succès de cette compétition régionale.

A l'en croire, cette édition s'annonce comme âprement disputé.

Mapathé Gaye s'est par ailleurs félicité de la bonne organisation des éliminatoires de la Ligue des champions féminine, tenues en début septembre à Banjul (Gambie), et du tournoi qualificatif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, qui a pris fin dimanche dernier à Dakar.

Mapathé Gaye annonce que le tournoi des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans va se dérouler à Bamako (Mali), du 15 au 31 octobre.

"Nous, notre challenge, c'est qu'on ait plus d'audience", une meilleure organisation à toutes les compétitions. "Les juniors, c'est une compétition charnière. Ils sont entre les cadets et les seniors. Ils sont dans l'antichambre des seniors, de l'équipe A. C'est une compétition très disputée. Je pense que cette compétition aussi va relever des défis", a ajouté le directeur exécutif de l'UFOA-A.