Congo-Kinshasa: Deux incendies détruisent des dépôts et une maison d'habitation à Kananga

Deux incendies ont causé d'importants dégâts matériels lundi 21 septembre à Kananga, dans le Kasaï-Central. Des sources locales précisent que le premier a ravagé deux dépôts commerciaux sur l'avenue Docteur Étienne Tshisekedi, ex-Makar. Quelques heures plus tard, un fût d'essence a pris feu dans une parcelle au quartier Plateau, endommageant une maison voisine.

Dans les deux dépôts commerciaux, plusieurs marchandises ont été détruites par les flammes, notamment des sacs de sucre, du sel, des biscuits et des babouches.

Selon des témoins, le feu serait parti d'un moteur électrique avant de se propager aux deux dépôts. Des jeunes du quartier ont tenté de limiter les flammes et de sauver une partie des marchandises, en attendant l'arrivée du véhicule anti-incendie de la Régie des voies aériennes.

« Le feu provient d'un moteur électrique. Deux dépôts ont été attaqués. Un est complètement consumé et dans l'autre, nous avons tenté de sauver quelques marchandises », témoigne Omer Mukenge, l'un des jeunes intervenus sur place.

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Au lendemain du sinistre, les propriétaires fouillaient encore les décombres pour tenter de récupérer quelques produits. La plupart des marchandises ont été consumées par le feu.

Un autre incendie au quartier Plateau

Quelques heures après le premier sinistre, un autre incendie s'est déclaré au quartier Plateau. Un fût d'essence entreposé dans une parcelle a pris feu et les flammes ont atteint une maison voisine.

Des jeunes volontaires sont intervenus pour maîtriser l'incendie. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, selon des sources concordantes.