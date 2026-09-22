Congo-Kinshasa: De violents affrontements se poursuivent entre les FARDC-Wazalendo et l'AFC/M23 à Masisi

De violents combats entre l'AFC/M23 et les forces gouvernementales, appuyées par les groupes armés Wazalendo, se poursuivent ce mardi 22 septembre dans plusieurs zones du territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Selon des sources civiles et militaires contactées ce matin dans la région, des affrontements sont notamment signalés sur l'axe Ngungu ainsi que dans le secteur de Katoyi, où les Wazalendo tentent depuis deux jours de reprendre le contrôle de Mitimingi.

Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus mardi matin jusqu'à 9 heures locales autour de la colline de Mitimingi, dans la localité de Kirambo, secteur de Katoyi.

Des détonations ont également été rapportées dans les environs de Miano et de plusieurs villages proches de Remeka, dans le groupement Ufamandu 1er, en chefferie des Bahunde.

À Mitimingi, dans le groupement Ufamandu 2, les combattants Wazalendo tentent, selon des sources locales, de reprendre cette position. Sur l'axe Remeka-Ngungu, une source militaire affirme, de son côté, que des éléments de l'AFC/M23 multiplient les attaques contre les positions récemment reprises par les forces gouvernementales.

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Plusieurs villages repris la semaine dernière

La semaine dernière, l'armée congolaise et des groupes armés Wazalendo avaient annoncé avoir repris plusieurs villages sur l'axe Ngungu, après plusieurs jours de combats. Il s'agit notamment de Miko, Remeka, Kaleta et Kasake.

Dans le secteur de Katoyi, les forces gouvernementales avaient également annoncé la reprise de Mutongo, Katoyi-Centre et Ngululu, ainsi que la récupération de matériel militaire abandonné par les combattants de l'AFC/M23, selon des sources militaires.

Selon des sources concordantes à Masisi, la situation reste instable dans cette partie du territoire de Masisi, où les deux camps cherchent à consolider leurs positions ou à reprendre les localités perdues. La poursuite des combats affecte également les populations civiles de la zone.