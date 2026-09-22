Congo-Kinshasa: Le Baromètre sécuritaire du Kivu relève une intensification de l'activisme armé dans l'Est du pays en août

Le nombre d'affrontements armés a augmenté en août dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement avec la reprise de l'offensive de l'AFC-M23 au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, selon le dernier rapport du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST), un projet d'Ebuteli.

Le rapport, parvenu à Radio Okapi le 21 septembre, recense 118 affrontements armés en août, contre 93 en juillet, soit une hausse de 27 %. L'AFC-M23 a été à l'origine de 56 de ces affrontements et a pris le contrôle de 22 nouveaux villages, principalement dans les territoires de Masisi et de Kalehe.

Au total, 216 incidents sécuritaires ont été documentés en août, contre 247 le mois précédent, soit une baisse de 13 %. Les données du KST couvrent l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

60 civils tués attribués à l'AFC-M23

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Selon le rapport, l'AFC-M23 a été impliqué dans 85 incidents sécuritaires en août. Le groupe est tenu responsable de la mort de 60 civils. Le KST rapporte notamment plusieurs tueries visant des personnes accusées d'espionner les positions de l'AFC-M23 ou d'appartenir à des groupes armés rivaux.

En Ituri, les ADF demeurent le groupe le plus meurtrier envers les civils, selon le rapport. Le KST a documenté 14 attaques ayant fait 72 morts et 64 enlèvements, principalement dans le territoire de Mambasa. Les opérations conjointes Shujaa entre les FARDC et l'armée ougandaise n'avaient toujours pas repris au moment de la collecte des données.

Dans le territoire de Djugu, le document précise que les affrontements entre les FARDC et la Convention pour la révolution populaire (CRP) ont repris en août, après plusieurs mois sans activité documentée. Plusieurs combats ont été rapportés dans différents villages du territoire. La Codeco, pour sa part, est restée peu active, hormis quelques incidents isolés.

Le rapport attribue également 15 morts civiles aux forces régulières en août, contre huit en juillet. Ces décès sont notamment liés aux combats et, dans certains cas, à des homicides individuels commis par des militaires.