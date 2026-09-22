Congo-Kinshasa: Marche de l'UDPS - Mobilisation dans plusieurs villes, des rassemblements annulés à Kisangani et Gemena

La marche organisée mardi 22 septembre par l'UDPS/Tshisekedi en soutien au chef de l'État s'est déroulée dans plusieurs villes de la RDC ce mardi 21 septembre.

À Kinshasa, les manifestants sont partis de la 11e Rue, dans la commune de Limete, sous la conduite notamment du secrétaire général du parti, Augustin Kabuya. Le cortège s'est dirigé vers le Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé le long de l'itinéraire. Des policiers étaient également visibles aux abords du siège du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), le parti de l'ancien président Joseph Kabila, selon des témoins.

Des mobilisations dans plusieurs provinces

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À Matadi, dans le Kongo-Central, les manifestants sont partis de la place Mvuadu en direction de l'Assemblée provinciale. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, des militants venus de plusieurs communes se sont rassemblés à la place de la Poste.

La mobilisation a également eu lieu à Kananga, où le cortège est parti du rond-point Notre-Dame jusqu'au gouvernorat de province. Un mémorandum y a été lu puis remis aux autorités.

À Kindu, deux itinéraires ont été suivis avant la lecture de mémorandums au gouvernorat et à l'Assemblée provinciale. Des rassemblements ont aussi été signalés à Gungu, dans le Kwilu, et à Mbuji-Mayi.

Selon les informations recueillies dans ces différentes villes, les manifestations se sont déroulées sous l'encadrement des forces de l'ordre. Aucun incident majeur n'était signalé jusqu'à ce midi.

Des marches annulées à Kisangani et Gemena

À Kisangani, dans la Tshopo, les fédérations urbaine et rurale de l'UDPS/Tshisekedi ont annoncé l'annulation de la marche. Dans un communiqué publié lundi 21 septembre, elles invoquent la situation sanitaire liée à l'épidémie d'Ebola.

« Pour des raisons de santé publique, la marche de soutien à la Constitution est annulée », indique le document signé par le secrétaire fédéral intérimaire, Kayongo Bulaya.

La Tshopo fait partie de sept provinces de la RDC, touchées par l'épidémie d'Ebola. Les autorités sanitaires faisaient état de 28 cas confirmés au 13 septembre, dont 12 décès et 11 guérisons.

Une situation similaire a été rapportée à Gemena, dans le Sud-Ubangi, où les responsables locaux de l'UDPS indiquent avoir annulé la marche après la déclaration de l'épidémie d'Ebola dans la province. Ils ont cependant annoncé qu'une matinée politique doit être organisée en remplacement.