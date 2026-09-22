Congo-Kinshasa: Une enquête relève des concentrations élevées de dioxyde de soufre près de Tenke Fungurume Mining au Lualaba

Des concentrations de dioxyde de soufre (SO2) dépassant largement les normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont été mesurées à Manomapia, dans la province du Lualaba. C'est ce que révèle un rapport publié ce lundi 21 septembre à Kinshasa par le Consortium Mazingira Pour Tous.

Le rapport met en cause les émissions industrielles attribuées à l'entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM). Il souligne toutefois qu'un lien médical direct entre ces émanations et les pathologies rapportées par la population locale doit encore faire l'objet de vérifications approfondies.

Un pic 3,7 fois supérieur aux seuils de l'OMS

Selon les relevés du Consortium, le pic maximal enregistré à Manomapia s'élève à 0,7 ppm, soit environ 1 834 µg/m³ en moyenne glissante sur 10 minutes.

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À titre de comparaison, les Lignes directrices mondiales sur la qualité de l'air de l'OMS (mises à jour le 22 septembre 2021) fixent le seuil d'exposition de courte durée (10 minutes) à 500µg/m³ (environ 0,19 ppm). La valeur mesurée à Manomapia dépasse ainsi cette recommandation d'un facteur 3,7. Pour rappel, la valeur guide de l'OMS sur 24 heures est quant à elle établie à 40µg/m³.

Des symptômes signalés par les habitants

L'enquête s'appuie notamment sur des mesures de la qualité de l'air, un suivi et des entretiens menés auprès de 209 habitants de Manomapia.

Selon le Consortium, plusieurs personnes interrogées font état de problèmes de santé récurrents qu'elles associent aux épisodes de fortes émissions de dioxyde de soufre.

Elles citent notamment des toux persistantes, des irritations oculaires et des saignements de nez.

« Les habitants sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de santé récurrents, caractérisés notamment par des toux persistantes, des irritations oculaires et des saignements de nez », rapporte Espérant Mwishamali Lukobo, coordonnateur du Consortium Mazingira Pour Tous.

Le Consortium indique avoir saisi la direction de TFM, qui lui a transmis des informations sur les installations de filtration et les dispositifs de protection environnementale mis en place sur le site industriel.

Le rapport recommande néanmoins une inspection technique indépendante afin d'évaluer l'efficacité de ces équipements et de vérifier leur capacité à limiter les émissions relevées.

Les habitants de Manomapia demandent, pour leur part, des mesures conservatoires ainsi qu'une prise en charge des affections ORL et respiratoires rapportées dans la zone.