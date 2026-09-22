Congo-Kinshasa: Un incendie détruit une partie de l'hôpital général de Mambasa - Des malades évacués

Une partie des installations de l'Hôpital général de référence de Mambasa, en Ituri, a été détruite par un incendie dans la nuit de lundi à mardi 22 septembre 2026.

Des sources au sein de l'hôpital rapportent que le feu a notamment touché l'ancien bâtiment du Centre de traitement d'Ebola et une partie du service des soins intensifs.

L'incendie s'est déclaré lundi vers 19 heures, heure locale, dans l'enceinte de l'hôpital. Selon des sources médicales, le feu a d'abord atteint l'ancien bâtiment du Centre de traitement d'Ebola, construit en bois, qui a été entièrement calciné. Les flammes se sont ensuite propagées à une partie du bâtiment abritant les soins intensifs.

Des malades et du matériel évacués

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Face à la progression du feu dans l'hôpital, les jeunes du milieu et le personnel soignant sont intervenus pour évacuer les malades admis aux soins intensifs ainsi que certains équipements médicaux vers un endroit sécurisé.

Selon des sources hospitalières, le feu serait parti d'herbes débroussaillées dans la journée aux alentours des bâtiments, avant de progresser vers les installations de l'hôpital. Cette origine reste rapportée par les sources hospitalières.

La Nouvelle société civile de Mambasa appelle les autorités provinciales à fournir à la cité un camion anti-incendie afin de faciliter les interventions en cas de sinistre.

Cette structure demande également la réhabilitation des bâtiments endommagés, afin de permettre à l'hôpital de poursuivre la prise en charge des patients, notamment ceux nécessitant des soins liés à Ebola.