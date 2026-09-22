Soudan: Le Pakistan se dit prêt à transférer son expertise au pays et à participer à la reconstruction des infrastructures agro-industrielles

21 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur pakistanais, Atif Sharif a réaffirmé le soutien de son pays à la souveraineté et à l'unité du Soudan, tout en exprimant sa solidarité avec le peuple Soudanais.

S'exprimant ( en ligne) lors d'un dialogue de haut niveau sur la relance du secteur privé soudanais, tenu lundi à Khartoum, Il a indiqué que les entreprises pakistanaises souhaitent relancer leur coopération, notamment dans l'importation du coton et des légumineuses soudanais, en échange de fournitures d'équipements agricoles et de tracteurs.

Islamabad se dit également disposée à partager son expérience dans la finance islamique, les entrepôts numériques, les solutions technologiques, l'intelligence artificielle et la gouvernance électronique. Dans les secteurs de l'énergie et de la santé, le Pakistan propose des solutions solaires pour soutenir l'agriculture, ainsi qu'une coopération dans le médicament, la réhabilitation des hôpitaux et la transformation des viandes et volailles.

Des mémorandums d'entente sont envisagés pour encadrer les échanges et régler les différends commerciaux.

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