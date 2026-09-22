Soudan: Le ministre de la Santé examine avec le représentant résident du PNUD le renforcement de la coopération sanitaire

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed s'est entretenu avec le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Soudan, Luca Renda, des activités du programme dans le secteur de la santé et des moyens de renforcer leur partenariat.

Le ministre a présenté la situation sanitaire dans le pays, notamment dans les régions touchées par la guerre, et souligné la nécessité de poursuivre les projets de développement sanitaire conformément aux priorités du ministère.

Luca Renda a réaffirmé l'engagement du PNUD à poursuivre son soutien au ministère, notamment dans les programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH, le renforcement du système de santé et les soins de santé primaires.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération et de tirer parti des financements accordés par le PNUD pour soutenir le secteur de la santé.