Soudan: Le Premier ministre rencontre le directeur de l'Université de Khartoum

Le Premier ministre, Pr Kamil Idris a rencontré lundi à Khartoum le recteur de l'Université de Khartoum, Pr Imad Eddine Al-Amin Al-Taher Ardeib.

Les discussions ont porté sur le rôle de la commission chargée de la reconstruction du Soudan d'après-guerre et de la consolidation du tissu social, ainsi que sur les mesures nécessaires pour lever les obstacles au démarrage de l'année universitaire.

La réunion a également souligné la nécessité de préparer les logements universitaires en coordination avec les parties concernées.