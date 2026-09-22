Soudan: Al-Eaysir discute avec l'ambassadeur d'Indonésie du renforcement de la coopération culturelle

21 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Indonésie au Soudan, Sunoto Soeito, des moyens de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays.

Le ministre a souligné l'attachement du Soudan au développement de ses relations avec l'Indonésie, notamment dans la protection du patrimoine, les échanges culturels et la promotion des valeurs communes.

L'ambassadeur indonésien a indiqué que son pays avait proposé un projet de mémorandum d'entente visant à renforcer le partenariat culturel, l'échange d'expertise, l'organisation d'activités conjointes et le développement des compétences. Il a également salué le soutien du Soudan à l'Indonésie dans les institutions internationales et exprimé son souhait de voir le mémorandum signé prochainement.

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