Soudan: La représentante résidente des Nations Unies au pays appelle à passer de « l'aide d'urgence » à « l'investissement ».

La coordinatrice résidente de l'ONU et coordonnatrice humanitaire au Soudan, Denise Brown a appelé à un changement de cap: passer de l'« aide » à l'« investissement », en misant sur le secteur privé comme moteur de stabilité et de développement durable.

Lors du lancement du dialogue sur le redressement du secteur privé à Khartoum, elle a indiqué que l'ONU veut voir le Soudan se libérer progressivement de l'aide d'urgence au profit d'emplois, d'écoles, de services de santé et d'une relance économique portée par des investissements de long terme.

Elle a précisé que le financement de la réponse humanitaire au Soudan a atteint 1,9 milliard de dollars en 2025 et 1,2 milliard de dollars en 2026, tout en ayant des effets limités mais réels sur les marchés locaux. Brown a également alerté sur les lourdes pertes subies par l'agriculture, rappelant que le Programme alimentaire mondial achetait environ 400 000 tonnes de production locale avant la guerre, contre moins de la moitié aujourd'hui.