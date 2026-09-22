Soudan: Le Premier ministre s'informe de la situation sanitaire dans le pays

21 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris s'est informé de la situation sanitaire dans le pays, notamment de l'évolution des épidémies, qui connaît une stabilité cette année, avec une baisse des cas de dengue, de paludisme et de choléra dans plusieurs États.

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed a indiqué suite à la réunion avoir discuter les besoins sanitaires et humanitaires dans certaines régions du Kordofan et du Darfour, ainsi que sur le renforcement du système de santé avec l'appui des agences de l'ONU et des organisations internationales.

Le ministre a également évoqué le financement du secteur et les efforts visant à réduire le déficit de financement face à la baisse du soutien international, ainsi que l'extension des services de santé, notamment les centres cardiaques de Kassala et de Gedaref et le centre d'urgence de l'État d'Al-Gazira.

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