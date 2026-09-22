Ile Maurice: Deux «Bookmakers Clerks» arrêtés

Une équipe de la Police des jeux, sous la direction conjointe du Detective Inspector Samynaden et du Sub-Inspector Abdul Karim, a procédé à l'arrestation de deux Bookmakers Clerks, hier après-midi, lundi 21 septembre, au Champ-de-Mars.

À la suite d'une opération d'étroite surveillance et de renseignements concrets recueillis sur le terrain, les policiers ont débarqué dans l'outlet où travaillent les deux hommes. Un laptop contenant des informations compromettantes, ayant visiblement un lien avec des paris à crédit, a été retrouvé.

L'ordinateur ainsi que les téléphones portables des deux hommes ont été saisis. À noter que les deux Clerks ont catégoriquement refusé de donner accès à leurs téléphones respectifs. Toutefois, lors d'une perquisition au domicile de l'un d'eux, à Quatre-Bornes, une importante somme d'argent aurait été saisie.

Après avoir été interrogés jusque tard dans la nuit dans les locaux de la Police des jeux, une charge d'illegal betting a été logée contre eux. Ils devaient comparaître en cour aujourd'hui.

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À noter que la Police des jeux est sur la brèche dans la lutte contre les paris illégaux depuis le début de la saison hippique. Les Bookmakers illégaux qui opèrent à travers l'île, mais également ceux qui sont détenteurs d'une licence et proposent parallèlement des paris à crédit, sont dans le viseur des enquêteurs.

Récemment, un Bookmaker licencié avait d'ailleurs été arrêté dans une affaire similaire.