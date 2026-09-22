Ile Maurice: Trois employés arrêtés après le vol présumé de produits de la mer

Trois employés d'une ferme marine située à Pointe-aux-Feuilles, Mahébourg, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur le vol présumé de produits de la mer d'une valeur estimée à Rs 57 250.

L'affaire a éclaté hier, lundi 21 septembre, lorsqu'un agent de sécurité, en poste vers 9 h 30, a remarqué un véhicule habituellement utilisé par l'entreprise pour effectuer des livraisons quitter les lieux. Pris de soupçons, il a demandé que la porte arrière du véhicule soit ouverte afin de procéder à une vérification.

La fouille a permis de découvrir dix boîtes contenant des ailerons de poisson, quatre boîtes de steaks de poisson et deux boîtes de filets de poisson. Ces produits, appartenant à l'entreprise, auraient été retirés de la chambre froide sans autorisation.

Les premiers éléments recueillis ont conduit les enquêteurs sur la piste de plusieurs employés de l'établissement. L'enquête menée par la Criminal Investigation Division (CID) de Rivière-Sèche a abouti à l'arrestation de trois suspects, âgés de 25, 51 et 53 ans. Ils travaillent respectivement comme magasinier, chauffeur et aide au sein de la ferme marine.

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Les trois hommes auraient reconnu leur implication lors de leur interrogatoire. L'un d'eux aurait expliqué que les boîtes avaient été placées dans le véhicule avec l'aide d'un autre employé avant que leur manoeuvre ne soit découverte par l'agent de sécurité. Les versions recueillies auprès des deux autres suspects auraient corroboré ces déclarations.

Les trois employés ont été placés en détention dans différents centres, sur ordre d'un responsable de la police, le temps de poursuivre l'enquête. Une accusation provisoire de vol devait être déposée contre eux devant la justice aujourd'hui.