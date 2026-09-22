Ile Maurice: Les officiers de la Sécurité sociale en formation avant janvier 2027

À quelques mois de l'entrée en vigueur de la State Age Pension (SAP), prévue en janvier 2027 en remplacement de la Basic Retirement Pension (BRP), les officiers de la Sécurité sociale sont appelés à monter en compétence. Une session de formation a été dispensée, le samedi 19 septembre, au Lady Sushil Ramgoolam Recreation Centre, à Pointe-aux-Piments, en présence du junior minister de l'Intégration sociale, Kugan Parapen.

Cette formation vise à préparer l'ensemble du personnel à accompagner les citoyens dans la mise en oeuvre de la nouvelle pension. Selon le junior minister, l'objectif est de former non seulement les agents directement concernés par la SAP, mais aussi les employés des autres départements afin d'assurer un service cohérent dans tous les bureaux de la Sécurité sociale.

Le junior minister Kugan Parapen a également révélé que plus de 350 000 visites ont été enregistrées depuis le lancement de l'outil d'estimation de la SAP, disponible sur l'application Korek et sur le site du ministère. «Cela montre qu'il y a une grande demande de la population pour éclaircir les choses», a-t-il déclaré.

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L'outil permet aux futurs bénéficiaires d'estimer le montant auquel ils pourraient avoir droit. Pour les personnes moins à l'aise avec les outils numériques, il sera possible d'obtenir de l'aide directement auprès des bureaux de la Sécurité sociale, où des agents spécialement formés seront en mesure de les accompagner.