Ile Maurice: Adjugé, vendu - La FCC récupère Rs 10,7 millions

Le marteau du commissaire-priseur n'a pas chômé ce lundi matin au Réduit Triangle. Pour la seconde vente aux enchères organisée par la Financial Crimes Commission (FCC), les acheteurs se sont déplacés en nombre avec un objectif bien précis: repartir avec l'un des 30 véhicules proposés à la vente, malgré leur statut particulier de biens saisis.

Selon les informations communiquées, 13 véhicules avaient déjà été vendus entre 10 heures et 11 heures. Une BMW 330i de 2020 est partie pour Rs 1,3 million. Un Ford Ranger de 2018 a été adjugé à Rs 491 000. Les mises à prix n'étaient pas symboliques et la recette s'élevait à Rs 10,7 millions.

L'ambiance était calme et l'intérêt manifeste. Des particuliers, des professionnels et de simples curieux se sont retrouvés autour des véhicules exposés, chacun surveillant les offres avant de décider de se porter acquéreur.

Cette vente intervient dans le cadre de la politique de réalisation des avoirs saisis et confisqués par la FCC. L'institution avait déjà organisé une première grande vente en avril, qui avait rapporté Rs 33,4 millions au terme de plusieurs journées d'enchères.

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Cette nouvelle opération présente toutefois une particularité : la FCC ne se limite plus aux véhicules. Pour la première fois, des biens immobiliers sont également concernés par une procédure de vente. Terrains, maisons et appartements doivent être proposés selon un système d'«open bidding», distinct de celui appliqué aux véhicules début octobre. Les personnes intéressées par ces biens doivent remplir le formulaire requis auprès de la FCC avant de participer à la procédure.