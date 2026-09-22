Ile Maurice: Une chambre froide pour améliorer la conservation du thon

La filière thonière à Rodrigues franchira bientôt une nouvelle étape avec la mise en place d'un local équipé d'une chambre froide destinée à la conservation du thon pêché dans les eaux rodriguaises. Le projet, porté par l'Association pour le Développement de la Pêche au Thon à Rodrigues, bénéficie d'un financement d'environ 3 millions de roupies du programme Global Environment Facility (GEF)- Small Grants Programme du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Developpement).

La coordinatrice nationale du programme, Pamela Bapoo-Dundoo, était à Rodrigues vendredi 18 septembre pour rencontrer les membres de l'association et faire le point sur l'avancement du projet. Pour Richard Collet, membre de l'association, ce projet répond avant tout à un besoin concret sur le terrain. «Aktielman, lasosiasion pena plas pou stok pwason. Nou ti ekrir PNUD et erezman nou proze finn aksepte», explique-t-il.

La future chambre froide sera implantée sur un terrain identifié par l'association à Baie-aux-Huîtres. L'objectif est d'assurer le stockage du thon dans des conditions adaptées et de préserver la qualité du poisson jusqu'à sa commercialisation.

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Au cours de la rencontre, l'importance du respect de la chaîne du froid a notamment été évoquée. Pamela Bapoo-Dundoo a également échangé avec les membres de l'association au sujet des différents défis techniques liés à l'acquisition et à l'installation de la chambre froide, ainsi qu'à la gestion de la chaîne du froid.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien apporté à des projets locaux à Rodrigues. Pamela Bapoo-Dundoo est également attendue sur l'île en octobre pour le suivi du projet de restauration de la réserve naturelle Anse-Quitor visant à réhabiliter le système fluvial et à reboiser cette réserve nationale, ainsi que de celui consacré à la transformation des algues.