Afrique: Navin Ramgoolam rencontrera Jonathan Powell à Londres fin septembre

Après son entretien téléphonique hier avec le Premier ministre britannique, Andy Burnham, Navin Ramgoolam devrait rencontrer Jonathan Powell, National Security Adviser du Royaume-Uni, à Londres fin septembre. Le dossier des Chagos devrait être au centre des discussions.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, s'est entretenu hier après-midi, vers 15 h 30, au téléphone avec son homologue britannique. Au coeur de cet échange : le dossier des Chagos et la mise en oeuvre de l'accord entre Maurice et le Royaume-Uni. Cette conversation intervient alors que les discussions se poursuivent entre Port-Louis et Londres et à la veille du débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Un communiqué conjoint entre Maurice et le Royaume-Uni devait être émis hier soir. Toutefois, à l'heure où nous mettions sous presse, aucune communication officielle n'avait encore été publiée.

Ritish Ramful à New York

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Selon nos informations, Navin Ramgoolam doit se rendre à Londres fin septembre pour son bilan de santé annuel. La rencontre avec Jonathan Powell est prévue à la faveur de ce déplacement. Les discussions devraient porter sur le dossier des Chagos et d'autres sujets d'intérêt commun.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, se trouve à New York pour la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui commence aujourd'hui. Il devrait aborder plusieurs dossiers lors de son intervention vendredi, notamment les Chagos et Tromelin.

Contacté, Ritish Ramful souligne qu'il faut veiller à ne pas «chambouler» les négociations actuellement en cours entre les parties concernées. Il indique également qu'il doit faire le point avec Navin Ramgoolam sur son entretien avec Andy Burnham, avant une rencontre prévue avec son homologue britannique, Ed Miliband, à New York.

Le ministre compte également évoquer l'économie bleue, le changement climatique et la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies. Il rappelle que le continent africain, qui compte environ 1,4 milliard d'habitants, ne dispose pas de siège permanent au Conseil de sécurité et estime qu'il est important que l'Afrique y ait toute sa place.

Ritish Ramful devrait aussi plaider pour une réforme plus large des organes des Nations unies, soulignant que l'ONU demeure une plateforme essentielle permettant aux petits États de faire entendre leur voix et d'exposer les défis auxquels ils sont confrontés.