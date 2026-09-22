Soudan: Dr Jibril - L'économie soudanaise a fait preuve de résilience malgré la guerre

21 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim a déclaré que l'économie soudanaise avait subi un choc sans précédent depuis 2023, entraînant une baisse de plus de 40% du PIB en 2023 et 2024. Il a toutefois souligné sa capacité d'adaptation, illustrée par la reprise progressive de certains indicateurs économiques et un taux de croissance de 1,7% en 2025.

S'exprimant lors d'un dialogue de haut niveau sur la relance du secteur privé, il a indiqué que l'État s'employait à rétablir les niveaux de production et à créer un environnement favorable à l'investissement. Il a précisé que l'inflation était passée de 176% en 2024 à environ 99% en 2025, avec pour objectif de la ramener à 60% au plus d'ici à la fin de 2026.

Le ministre a appelé à passer d'une économie fondée sur la consommation et les importations à une économie productive et exportatrice. La stratégie gouvernementale repose sur quatre axes : réduire l'inflation, réformer les finances publiques, libérer le potentiel du secteur privé et financer la relance et la reconstruction.

Il a estimé que le secteur privé devait être un partenaire central de la reprise et que l'objectif était désormais de transformer la résilience de l'économie en redressement durable.

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