Soudan: Le PNUD propose trois axes pour la relance de l'économie soudanaise

Le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Luca Wenda, a souligné que le secteur privé constitue un pilier essentiel de la relance économique au Soudan. Il a appelé à s'appuyer sur la résilience dont ont fait preuve les acteurs économiques face aux conséquences de la guerre.

S'exprimant lors de la conférence consacrée à la relance du secteur privé soudanais, M. Wenda a estimé que la poursuite de la production agricole et de l'activité commerciale, ainsi que les efforts déployés par les entreprises et les particuliers pour préserver leurs moyens de subsistance malgré les perturbations, offrent une base pour élargir les investissements et les interventions économiques.

Il a indiqué que la conférence constituait une occasion de réunir le gouvernement, le secteur privé, les institutions financières et les partenaires au développement autour d'un programme commun de relance. Il a appelé à privilégier trois axes : recenser les défis et les obstacles structurels, évaluer les initiatives ayant fait leurs preuves, puis identifier les opportunités et les responsabilités afin de définir des mesures concrètes.

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Le PNUD a réaffirmé son engagement à soutenir la relance économique et à renforcer le partenariat avec le gouvernement, le secteur privé et les partenaires au développement.