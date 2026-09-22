Soudan: L'administrateur adjoint de PNUD appelle à sauver l'économie soudanaise et à soutenir le secteur privé

21 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le secrétaire général adjoint des Nations unies et administrateur adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Haoliang Xu a averti que la crise humanitaire au Soudan s'aggravait rapidement, alors que les ressources disponibles et le financement international atteignent leur niveau le plus bas.

Intervenant par visioconférence lors de la conférence sur la relance du secteur privé soudanais, il a souligné que l'aide humanitaire restait indispensable pour sauver des vies, mais qu'elle ne pouvait, à elle seule, permettre la reprise de l'économie. Selon lui, les marchés et le secteur privé sont les mieux placés pour atteindre les communautés et répondre à leurs besoins, notamment grâce à la remise en service des réseaux d'irrigation et des centres commerciaux.

Dans les zones les plus touchées par le conflit au Darfour et au Kordofan, où l'aide demeure intermittente, les services de paiement mobile et les commerçants locaux sont devenus essentiels à l'acheminement des denrées et des produits de première nécessité. Le responsable onusien a appelé à soutenir directement les acteurs économiques de ces régions.

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Il a salué la résilience des agriculteurs et des commerçants, qui ont réussi à commercialiser près de 90% des récoltes, tout en soulignant que l'accès au capital demeure le principal obstacle : environ 70% des agriculteurs et des petites entreprises ne parviennent pas à obtenir de financement en raison de l'effondrement du système bancaire.

Le PNUD travaille avec les institutions financières à la mise en place de mécanismes de garantie de crédit afin d'encourager la reprise des financements bancaires et de renforcer la production rurale. M. Xu a appelé à adopter une feuille de route contraignante pour la relance du secteur privé et à rejoindre une « Alliance pour la relance du secteur privé », destinée à coordonner durablement les efforts.

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