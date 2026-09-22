Soudan: Lancement du projet Dongola en partenariat avec la FAO pour soutenir 400 familles

Le Secrétariat des affaires sociales de l'État du Nil septentrional a lancé à Dongola un projet de distribution de chèvres laitières, en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'organisation Soudan plus fort et le Groupe des facilitateurs. Le projet doit bénéficier à quelque 1 500 familles dans plusieurs localités de l'État, afin de soutenir les moyens de subsistance, la production et la relance économique.

Le projet prévoit, pour la seule localité de Dongola, l'appui à 400 familles grâce à la distribution de 1 200 chèvres laitières. Les autorités locales ont salué cette initiative, considérée comme une mesure importante pour renforcer la résilience des communautés et leurs capacités productives.

La représentante du gouverneur de l'État, Manal Makawi, a indiqué que le projet s'inscrivait parmi les premières initiatives de relance économique à impact direct. Elle a également annoncé d'autres programmes, notamment un projet de pêcheries destiné à quelque 5 000 bénéficiaires et la mise en place de projets productifs dans l'État.

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Les partenaires ont précisé que les bénéficiaires avaient été formés aux aspects liés au projet. Ils ont souligné que les difficultés rencontrées lors de sa mise en oeuvre avaient été surmontées grâce à la coordination entre les autorités, les organisations partenaires et les communautés concernées.