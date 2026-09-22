Soudan: Fédération des employeurs - Le secteur privé est capable de mener les efforts de redressement national

Le président de la Fédération générale des employeurs soudanais, Mouawiya Al-Bireir a affirmé que le secteur privé national est en mesure de contribuer à la relance économique et à la reconstruction du Soudan. Il a estimé que la reconstruction des infrastructures détruites par la guerre représente également une opportunité d'investissement pour le pays et ses partenaires.

Intervenant lors du dialogue de haut niveau sur la reprise du secteur privé soudanais, organisé par le ministère des Finances à Khartoum, M. Al-Bireir a déclaré que les entreprises avaient subi d'importants dommages depuis le début du conflit, tout en faisant preuve de résilience et d'adaptation. Il a souligné leur contribution à la sécurité alimentaire et à l'aide aux populations.

Il a appelé à un dialogue durable avec l'État afin d'élaborer une stratégie intégrée de relance, d'associer le secteur privé à l'élaboration des politiques économiques et de mobiliser une aide d'urgence, notamment dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables. Il a aussi invité les partenaires régionaux et internationaux à investir au Soudan et à faciliter l'accès des entreprises aux institutions de financement.