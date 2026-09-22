Soudan: Ministère des Finances - La relance du secteur privé est un pilier fondamental de la reprise économiques

21 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le sous-secrétaire au ministère des Finances, Dr Mohamed Ali Jomaa a affirmé que le redressement du secteur privé constitue un pilier essentiel de la reprise économique globale et de la reconstruction au Soudan.

S'exprimant lors d'un dialogue de haut niveau sur la relance du secteur privé soudanais, tenu à Khartoum, il a souligné la résilience des entreprises face aux conséquences de la guerre. Malgré les dégâts subis par les infrastructures, les installations de production, les marchés et les entrepôts, le secteur privé a contribué au maintien de l'approvisionnement en biens et services ainsi qu'à la préservation d'emplois et de revenus.

Dr Jomaa a appelé à renforcer le partenariat entre le gouvernement, le secteur privé et les partenaires au développement. Il a plaidé pour un programme durable fondé sur la reprise de la production, l'amélioration du climat des affaires, un accès facilité au financement, la réhabilitation des infrastructures et une coordination institutionnelle accrue.

Il a exprimé l'espoir que les travaux aboutissent à des mesures concrètes afin de restaurer le rôle du secteur privé comme moteur de l'investissement, de la croissance et de la reconstruction.

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