Soudan: Le ministre des Finances - L'économie soudanaise a fait preuve de résilience et se dirige vers la relance

21 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim, a déclaré que l'économie soudanaise avait subi un choc sans précédent depuis 2023, avec une contraction de plus de 40 % du PIB en 2023 et 2024 sous l'effet de la guerre.

Lors du dialogue de haut niveau sur la relance du secteur privé soudanais, il a souligné que l'économie avait néanmoins fait preuve de résilience, avec une reprise progressive de certains indicateurs en 2025, marquée par un retour à la croissance de 1,7 %.

Dr. Jibril Ibrahim a indiqué que le gouvernement entend rétablir les niveaux de production et créer un environnement favorable au secteur privé. Il a relevé une baisse de l'inflation, de 176 % en 2024 à environ 99 % en 2025, avec un objectif de moins de 60 % d'ici fin 2026.

Il a présenté quatre priorités : réduire l'inflation, réformer les finances publiques et les institutions économiques, renforcer les capacités du secteur privé et mobiliser les ressources nécessaires à la relance et à la reconstruction.

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Le ministre a appelé à passer d'une économie fondée sur la consommation et les importations à une économie axée sur la production et les exportations, soulignant que le secteur privé doit être un partenaire majeur de la relance. Il a estimé que le Soudan devait désormais transformer sa résilience en une reprise économique durable.

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