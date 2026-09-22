Ethiopie: Le président Taye appelle à une transition mondiale de la production d'énergie renouvelable vers la distribution d'électricité

Addis Ababa — Le président éthiopien Taye Atske Selassie a appelé à un changement radical dans la stratégie mondiale en matière d'énergies renouvelables : il ne s'agit plus de se contenter d'augmenter la production d'électricité, mais de mettre en place les réseaux, les systèmes de stockage, les mécanismes de financement et les systèmes productifs nécessaires pour transformer l'électricité propre en moteur de transformation économique.

S'exprimant lors du dialogue de haut niveau « Delivering Electrify Now » organisé dans le cadre du Sommet mondial sur les énergies renouvelables à New York, le président Taye a déclaré que les pays dotés de ressources renouvelables abondantes avaient besoin d'un soutien international accru pour convertir leur potentiel énergétique en un accès fiable à l'électricité, en croissance industrielle et en prospérité inclusive.

« Une production d'électricité dépourvue de réseaux, de systèmes de stockage et d'une capacité de distribution solide ne peut pas être le moteur d'une transformation économique », a déclaré le président, soulignant que les financements internationaux doivent soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité -- de la production et du transport à la distribution, en passant par le stockage et les raccordements du dernier kilomètre.

Le Sommet mondial sur les énergies renouvelables, qui se tient pendant la Semaine du climat de New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, rassemble des dirigeants politiques, des entreprises, des investisseurs et des institutions internationales afin d'accélérer l'électrification à partir d'énergies renouvelables et de s'attaquer aux obstacles liés aux infrastructures et aux investissements qui ralentissent la transition énergétique.

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Le président Taye a déclaré que l'Éthiopie apportait un potentiel considérable en matière d'énergies renouvelables au débat mondial, plus de 95 % de sa capacité de production installée provenant de sources renouvelables.

Il a mis en avant le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et d'autres investissements dans les énergies renouvelables comme des piliers essentiels pour élargir l'accès à l'électricité et alimenter l'industrialisation du pays.

Il a défini trois priorités interdépendantes pour l'Éthiopie : développer et diversifier la production d'énergie renouvelable, avec une capacité installée devant atteindre 14 000 MW d'ici 2030 et les énergies renouvelables non hydrauliques représentant au moins 15 % ; utiliser une électricité propre et abordable pour renforcer la compétitivité industrielle, notamment par le biais de parcs industriels ; et mener des réformes macroéconomiques et du secteur énergétique afin d'attirer davantage d'investissements privés, notamment en renforçant la participation du secteur privé dans le transport et la distribution.

Le président a toutefois souligné que le financement restait le maillon essentiel entre le potentiel des énergies renouvelables et le développement effectif.

Il a appelé à la mise en place de projets plus bancables, soutenus par des ressources publiques et des partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne par le biais de l'initiative « Global Gateway ». Selon lui, une attention particulière devrait être accordée aux infrastructures de transport, aux sous-stations, au renforcement du réseau, au remplacement des câbles et aux raccordements du dernier kilomètre.

Le président Taye a cité l'expérience de l'Éthiopie, qui a financé le GERD grâce à des ressources nationales et à une large mobilisation populaire, comme exemple de l'importance de l'appropriation et de l'engagement nationaux.

Dans le même temps, il a souligné que la coopération financière internationale restait essentielle pour les pays en développement qui cherchent à mettre en place des réseaux électriques modernes, fiables et interconnectés.

Il a salué le soutien international apporté au secteur électrique éthiopien, notamment le programme RISED de l'Union européenne, ainsi que l'aide de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement pour la modernisation, la réhabilitation et la numérisation des infrastructures électriques.

Le président a également averti que la transition énergétique mondiale ne pourrait pas tenir pleinement ses promesses si les investissements dans les énergies renouvelables restaient concentrés dans un nombre limité de régions riches.

Pour les pays en développement, a-t-il déclaré, l'ambition doit aller au-delà de la simple production d'énergie renouvelable : du potentiel énergétique à l'accès à l'électricité, de l'accès à l'utilisation productive, et de l'utilisation productive à l'industrialisation et à la création d'emplois.

Alors que l'Éthiopie se prépare à accueillir la COP32 à Addis-Abeba en 2027, le président Taye a déclaré que son pays s'efforcerait de veiller à ce que les engagements mondiaux en matière de climat et d'énergies renouvelables se traduisent par des mesures concrètes à travers toute l'Afrique.

Son message intervient alors que l'agenda international en matière d'énergies renouvelables met de plus en plus l'accent non seulement sur l'augmentation de la production, mais aussi sur le développement des réseaux, du stockage et de l'électrification afin de rendre l'énergie propre accessible à l'ensemble des économies.