Ethiopie: « Le dialogue est le seul moyen d'éviter le risque de désintégration du Soudan », déclare Getachew Reda

Addis Ababa — Les parties belligérantes au Soudan devraient reconnaître qu'aucune d'entre elles ne peut remporter une victoire militaire totale et donner une chance aux négociations pour mettre fin au conflit, a déclaré Getachew Reda, conseiller du Premier ministre éthiopien pour les affaires de l'Afrique de l'Est.

S'adressant à Pulse of Africa, Getachew a déclaré : « Le Soudan mérite de vivre en paix », avertissant que la poursuite des combats aggrave les déplacements de population et les souffrances humanitaires.

La guerre, qui a éclaté en avril 2023 entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, a dévasté le pays, chassant des millions de personnes de leurs foyers, perturbant les services de base et aggravant la crise humanitaire.

Le conseiller a déclaré que la meilleure voie à suivre serait que le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, et le commandant des RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, reconnaissent qu'aucune des deux parties n'est susceptible de remporter une victoire décisive sur le champ de bataille.

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En conséquence, a ajouté M. Getachew, des millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers et de quitter le Soudan, alors que le conflit ne fait qu'aggraver la fragmentation du pays.

« Le Soudan est confronté à la désintégration », a-t-il déclaré, soulignant l'émergence d'autorités rivales et le partage du contrôle entre les Forces de soutien rapide (RSF) et l'armée nationale soudanaise.

« Le meilleur scénario serait que les deux parties prennent conscience qu'elles ne peuvent remporter une victoire totale et qu'elles donnent une chance aux négociations », a-t-il ajouté.

Getachew a déclaré que le conflit avait également sapé ce qu'il a décrit comme une tradition de longue date de compromis politique au Soudan, où les personnalités politiques rivales avaient historiquement pu coexister après les changements de gouvernement.

« Vous le destituez du pouvoir. Il vous destitue du pouvoir. Mais malgré tout, le recours au meurtre n'a guère été la marque de fabrique de la classe politique soudanaise », a-t-il déclaré.

Cette tradition de compromis politique a été gravement mise à mal par le conflit actuel, a-t-il ajouté, qualifiant la situation d'« absolument chaotique » et accusant les deux camps de contribuer à la destruction des zones civiles et des infrastructures.

La guerre a également provoqué l'une des plus grandes crises de déplacement de population au monde.

Un rapport de l'ONU montre que depuis le début du conflit, environ 8,6 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, tandis qu'environ 19,5 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire atteignant des niveaux de crise.

Pour l'Éthiopie, qui partage une longue frontière avec le Soudan, ce conflit a des implications plus larges, a déclaré M. Getachew, évoquant l'afflux de réfugiés soudanais et le risque que l'instabilité au Soudan se répercute sur l'Éthiopie.

Il a averti qu'une situation d'anarchie prolongée pourrait offrir des opportunités aux groupes armés et à d'autres acteurs cherchant à déstabiliser l'Éthiopie.

« Les éléments chargés de déstabiliser l'Éthiopie considèrent l'anarchie qui règne au Soudan comme un terrain d'action idéal », a-t-il déclaré.

M. Getachew a également ajouté que l'Éthiopie devait rester vigilante face à la présence de ce qu'il a qualifié d'éléments extrémistes anti-éthiopiens au sein du conflit soudanais au sens large.

Malgré ces préoccupations sécuritaires, il a précisé que l'Éthiopie avait intérêt à ce que le Soudan s'oriente vers un règlement politique négocié plutôt que vers une victoire militaire de l'un ou l'autre camp.

Il a ajouté que toute transition devrait, en fin de compte, être menée par des civils et des forces politiques de moindre envergure, qui, selon lui, devraient s'unir pour tracer l'avenir du Soudan.

« Malheureusement, la raison semble faire défaut chez les principaux acteurs du conflit soudanais », a déclaré M. Getachew.

Depuis le début de la guerre en avril 2023, l'IGAD, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres partenaires ont mené des efforts de médiation pour mettre fin au conflit, mais sans parvenir à une avancée durable.

Les médiateurs continuent de souligner qu'une solution durable doit être menée par les Soudanais et s'appartenir au peuple soudanais.

Malgré ces efforts, la guerre s'est poursuivie et la crise humanitaire s'est aggravée.

La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a fait son « mea culpa » (reconnaissance de sa faute) concernant la réponse insuffisante de la communauté internationale, appelant à accorder une plus grande attention aux souffrances causées par la guerre.