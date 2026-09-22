Afrique de l'Est: La quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie est indispensable à la croissance et à la stabilité régionales, selon un membre du HPR

Addis Ababa — La quête d'un accès équitable à la mer par l'Éthiopie constitue un enjeu incontournable pour la croissance économique du pays, sa sécurité nationale, ainsi que la stabilité et l'intégration régionales, a déclaré l'ambassadeur Dina Mufti, membre de la Chambre des représentants des peuples (HPR).

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadeur Dina a expliqué que la croissance démographique et économique de l'Éthiopie, conjuguée à l'évolution de la dynamique sécuritaire régionale, a fait de l'accès à la mer un enjeu national de plus en plus important.

Il a souligné que l'Éthiopie poursuit sa quête d'un accès à la mer par la voie diplomatique et recherche des accords fondés sur l'intérêt mutuel et le respect des intérêts et de la souveraineté des pays voisins.

Selon Dina, l'intérêt de l'Éthiopie à obtenir un accès à la mer repose sur des considérations historiques, géographiques, économiques et sécuritaires.

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Il a rappelé que l'Éthiopie avait historiquement accès à la mer et avait utilisé les voies maritimes pour le commerce pendant de nombreuses années, ajoutant que la perte de son accès direct à la mer avait eu des répercussions économiques et stratégiques considérables.

L'ambassadeur a également souligné la proximité géographique de l'Éthiopie avec la mer Rouge comme un autre facteur justifiant son intérêt à obtenir cet accès.

Il a souligné que certaines régions d'Éthiopie sont situées relativement près du littoral de la mer Rouge et a fait valoir que le pays disposait de fondements historiques et juridiques pour revendiquer un accès équitable.

M. Dina a en outre expliqué que la croissance démographique rapide et l'expansion économique de l'Éthiopie entraînaient une augmentation du volume des échanges internationaux, renforçant ainsi la nécessité d'un accès diversifié et fiable aux voies maritimes.

Il a déclaré que l'Éthiopie dépendait actuellement fortement du port de Djibouti pour son commerce maritime, soulignant que le fait de dépendre d'un seul port pouvait augmenter les coûts de transport, entraîner des retards logistiques et exposer le commerce du pays à des encombrements et à d'autres perturbations.

Alors que les importations et les exportations de l'Éthiopie ne cessent de croître, la diversification des voies d'accès portuaires revêt par conséquent une importance croissante, a-t-il ajouté.

Au-delà des considérations économiques, M. Dina a établi un lien entre le programme de l'Éthiopie en matière d'accès à la mer et la paix et la sécurité régionales, en particulier dans la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge.

Il a souligné que la région continue de faire face à des défis en matière de sécurité, tandis que la piraterie, la traite des êtres humains, le trafic d'armes et de drogue ainsi que d'autres activités illicites constituent des risques pour la sécurité maritime et le commerce international.

Selon le député, l'Éthiopie pourrait apporter une contribution significative à la résolution de ces défis en renforçant son engagement dans les affaires maritimes et en conservant la capacité de suivre les développements susceptibles d'affecter ses intérêts nationaux et la sécurité régionale.

L'Éthiopie doit être présente dans les zones maritimes afin de suivre les développements en mer et de mieux faire face aux problèmes susceptibles d'affecter le pays, a-t-il ajouté.

M. Dina a souligné que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie s'inscrit dans le cadre de la diplomatie et ne vise en aucun cas à porter atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale des pays voisins.

« L'Éthiopie n'a aucune intention de nuire à qui que ce soit ni d'envahir un autre pays », a déclaré M. Dina, soulignant que son pays cherchait à obtenir un accès à la mer dans le cadre d'une approche « gagnant-gagnant ».

Il a ajouté que la prospérité et le développement économiques de l'Éthiopie pourraient également profiter aux pays voisins, compte tenu de l'étroite interdépendance économique, sociale et sécuritaire qui existe entre les pays de la Corne de l'Afrique.

La prospérité, la croissance et le progrès de l'Éthiopie seraient également dans l'intérêt des pays voisins, a déclaré M. Dina, soulignant l'importance de la coopération et d'une intégration régionale mutuellement bénéfique.