Sénégal: La production industrielle recule de 7,3% en juin 2026

La production industrielle sénégalaise s'est inscrite en baisse en juin 2026. Selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), mesurée par l'Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi), elle s'est contractée de 7,3% en glissement annuel.

Cette contre-performance est principalement liée au recul marqué de l'activité des industries extractives, dont la production a diminué de 21,2% sur un an. Les industries environnementales ont également contribué à cette évolution, avec une baisse plus modérée de 1,8%.

Les industries manufacturières et l'énergie résistent

La baisse de la production industrielle a toutefois été atténuée par la bonne tenue des autres composantes du secteur. La production d'électricité, de gaz et d'eau a progressé de 6,5%, tandis que les industries manufacturières ont enregistré une hausse de 3,8% en juin 2026.

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Ces performances n'ont cependant pas suffi à compenser le repli des industries extractives, dont la contribution pèse fortement sur l'évolution globale de l'Ihpi.

Le pétrole intégré dans l'indice depuis janvier 2025

L'Ansd apporte une précision importante sur cet indicateur. Elle souligne que la production industrielle publiée ne prend pas en compte l'égrenage de coton, celui-ci ayant été retiré du secteur de l'industrie dans le cadre de la révision 4 de la Classification internationale type, par industrie (Citi) et de la révision 1 de la Nomenclature d'activités des Etats membres d'Afristat (Naema).

En revanche, l'activité d'extraction de pétrole est intégrée à la compilation de l'Indice harmonisé de la production industrielle depuis janvier 2025. Cette évolution méthodologique permet ainsi de prendre en compte la production pétrolière dans le suivi statistique de l'activité industrielle sénégalaise.

La contraction de 7,3% enregistrée en juin 2026 traduit ainsi principalement le recul du segment extractif, malgré une progression de la production manufacturière et de celle de l'électricité, du gaz et de l'eau.