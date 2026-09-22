Tunisie: Le Groupe One Tech Holding annonce un repli de 16% de son résultat net consolidé au premier semestre 2026.

22 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme du premier semestre 2026, le Groupe tunisien One Tech Holding dont l'objet social principal est la détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés, a annoncé un repli de 16% de son résultat net consolidé par rapport au premier semestre 2025.

Selon les états financiers intermédiaires consolidés arrêtés au 30 juin 2026, ce résultat net consolidé s'est établi à 21 millions de dinars (MD) contre 25 MD au 30 juin 2025.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a progressé de 6%, affichant un solde de 676,270 MD contre 545 MD au premier semestre 2025.

Dans l'ensemble, les produits d'exploitation de l'entreprise se sont renforcés de 6% avec une réalisation de 577,400 MD contre 546 MD à fin juin 2025.

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Durant la période sous revue, les achats de matières et d'approvisionnements consommés de One Tech Holding se sont élevés à 443 MD contre 403,274 MD au premier semestre 2025. De leur côté, les charges de personnel ont augmenté de près de 7 MD en se situant à 67,292 MD contre 60,319 MD au 30 juin 2025. Les autres charges d'exploitation ont évolué de 5 MD à 33 MD contre 28 MD au 30 juin 2025.

Dans leur globalité, les charges d'exploitation du groupe ont augmenté de 39 MD, s'établissant à 545 MD contre 509 MD au premier semestre 2025.

Le résultat d'exploitation a enregistré une baisse de 12% à 32,406 MD contre 37 MD au 30 juin 2025.

Quant au résultat des activités ordinaires avant impôt, il a connu une baisse de 27%, s'élevant à 20 MD contre 27 MD au premier semestre 2025.

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