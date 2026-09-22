Cameroun: Note de lecture critique du rapport pays 2026 de la BAD - Un ton de résilience qui masque la misère

Note de lecture critique du Rapport Pays 2026 de la BAD : un ton de résilience qui masque la misère sociale au Cameroun

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement vient de publier son rapport pays sur le Cameroun qui tient sur 57 pages et se subdivise en 3 chapitres. Comme toujours, la part du citoyen ordinaire se résume à la « résilience » et je fais cette note critique pour relever les contradictions du rapport sur la base des données fournies.

Un narratif institutionnel à nuancer

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Le rapport affiche un ton de résilience assez constant (« l'économie camerounaise continue de faire preuve d'une résilience remarquable ») qui mérite d'être interrogé, pour plusieurs raisons :

Position de juge et partie. La BAD est à la fois auteur du diagnostic et créancier/partenaire opérationnel (PAGFIP, zone industrielle de Kribi, garanties partielles). Les sections « Actions possibles à engager par la Banque » s'insèrent directement dans l'analyse des risques, ce qui tend à orienter le diagnostic vers la justification de ses propres instruments plutôt que vers une évaluation strictement indépendante.

Le contexte politique est traité en une seule page introductive (report des législatives et municipales « au vu de certaines contraintes impérieuses », prorogation des mandats, création d'un poste de vice-président), sans que son impact sur la crédibilité budgétaire, la gouvernance des marchés publics ou la confiance des investisseurs ne soit réellement intégré dans l'analyse des risques du Chapitre 1.

Une soutenabilité de la dette affirmée mais, fragile dans le détail

Le rapport qualifie la dette de « soutenable » (39,4% du PIB, bien en deçà du plafond CEMAC de 70%), mais les données qu'il fournit lui-même racontent une autre histoire :

Risque de surendettement élevé reconnu explicitement (avril 2026), lié à un problème de liquidité plus que de solvabilité, c'est-à-dire un risque de court terme sur le service de la dette, pas seulement sur le stock.

Service de la dette : 23,8% du budget en 2025 (contre 21,6% en 2024) et 40,1% des recettes fiscales. La dette intérieure, plus chère (3,5% contre 2,4% pour l'extérieure) et à maturité plus courte (5,5 ans contre 7,6 ans), prend une place croissante (33,2% du total en 2025 contre 28,5% en 2020), ce qui constitue un profil de refinancement de plus en plus tendu.

Accumulation d'arriérés de paiement, admise sans quantification précise.

Le rapport souligne lui-même, via la Figure 6, qu'entre 2021 et 2023 le Cameroun a dépensé plus pour le service des intérêts de la dette que pour la santé publique. C'est un indicateur d'arbitrage budgétaire déjà défavorable au social, avant même la dégradation de 2025-2026.

Mise en perspective régionale (CEMAC)

Le Cameroun se présente comme la « plus grande puissance économique de la CEMAC » (50% du PIB régional, 50% des réserves de change communautaires), ce qui en fait un acteur systémique pour toute la zone ; ses difficultés budgétaires et son statut sur la liste grise du GAFI (depuis juin 2024) pèsent donc sur la crédibilité financière régionale dans son ensemble, via la BEAC et la COBAC.

Le Cameroun est donc à la fois le pilier et le maillon vulnérable de l'architecture financière CEMAC, ce que le rapport documente sans vraiment en tirer les implications systémiques pour la sous-région.

Les limites pour les dépenses sociales : le coeur du problème

C'est ici que les contradictions du rapport sont les plus significatives, car le narratif de « résilience » macroéconomique masque un espace budgétaire social structurellement comprimé :

L'effet d'éviction par le service de la dette. Avec 23,8% du budget et 40,1% des recettes fiscales absorbés par le service de la dette, et des paiements d'intérêts qui ont dépassé les dépenses de santé sur 2021-2023, la marge disponible pour l'éducation, la santé et la protection sociale se réduit mécaniquement, indépendamment des intentions affichées.

Une assiette fiscale trop étroite pour financer l'action publique. Avec 13,3% du PIB de recettes fiscales (contre un plancher régional de 17%) et une élasticité fiscale inférieure à 1 (0,99), les recettes croissent plus lentement que l'économie elle-même ; la capacité de financer durablement les dépenses sociales ne progresse donc pas au même rythme que les besoins démographiques.

Un secteur informel qui échappe presque totalement à la fiscalité (49,2% du PIB, 86,6% des emplois, mais moins de 5% des recettes fiscales), ce qui signifie que la majorité de la population active reste hors du système contributif (fiscal et social), avec seulement 26,5% des travailleurs informels couverts par une assurance volontaire.

Des dispositifs sociaux à l'échelle dérisoire face à l'ampleur de la pauvreté. Le rapport se félicite que 199 997 ménages pauvres aient bénéficié de transferts et 15 300 jeunes entrepreneurs d'un accompagnement ; ce sont des chiffres à mettre en regard des quelque 5,8 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté (19,5% de 29,9 millions d'habitants). L'écart d'échelle est considérable.

Une croissance par habitant structurellement insuffisante. Le rapport reconnaît lui-même que la croissance du PIB réel par habitant (1,1% en 2025, projetée à 1,5-1,6% en 2026-2027) reste très en-deçà du seuil de 3,5% jugé nécessaire pour réduire durablement pauvreté et inégalités ; c'est un aveu qui contredit le ton globalement optimiste des perspectives.

Des inégalités territoriales extrêmes non traitées : 18,6% de pauvreté extrême en milieu rural contre 0,9% en milieu urbain ; c'est un différentiel qui interroge la pertinence des instruments de ciblage actuels, et que le rapport mentionne sans l'analyser.

Un gap d'efficience des investissements publics de 50% : indépendamment du niveau des ressources mobilisées, la moitié des dépenses d'investissement ne se traduit pas en capital productif, ce qui signifie que même une hausse des recettes ne garantirait pas une amélioration proportionnelle des services sociaux sans réforme de la gestion de la dépense.

L'absence de Compte unique du Trésor et la non-publication des états financiers des entreprises publiques traduisent des fuites et un manque de traçabilité qui peuvent réduisent l'efficacité de chaque franc CFA alloué au social.

Le rapport documente correctement, dans son propre corps de données, une situation où le service de la dette et l'inefficience de la dépense publique contraignent structurellement l'espace budgétaire social, alors même que son message de synthèse met l'accent sur la « résilience » et la mobilisation de capitaux pour la « transformation structurelle ».

La dimension sociale (pauvreté, inégalités, protection sociale) est traitée comme une conséquence dérivée de la croissance plutôt que comme un axe de politique publique à part entière alors que les données mêmes du rapport (Figure 6 notamment) montrent que l'arbitrage entre dette et social est déjà défavorable à ce dernier depuis plusieurs années.

Louis Marie Kakdeu, MPA, PhD & HDR

Deuxième Vice-Président National du SDF