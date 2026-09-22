Sénégal: Politique pénitentiaire - 984 condamnés graciés par le président de la République

22 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Au total 984 prisonniers condamnés ont bénéficié de la grâce exceptionnelle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L'annonce a été faite mardi par le ministère de la Justice à travers un communiqué de presse.

Par décrets signés le 21 septembre 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a accordé une grâce exceptionnelle à 984 condamnés. Selon un communiqué du ministère de la Justice rendu public mardi, cette mesure concerne notamment une remise totale de peine pour 921 condamnés hors catégories.

Sur ce chiffre global, 21 détenus grands malades ont bénéficié d'une remise totale de peine sur avis du médecin-chef de l'Administration pénitentiaire, de même que 19 détenus mineurs et un détenu âgé de plus de 65 ans.

Pour les détenus qui se sont retrouvés avec une remise partielle de peine, ils sont au nombre de 18. Ils sont quatre condamnés à bénéficier d'une commutation de la peine de réclusion criminelle à perpétuité.

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« Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique pénitentiaire conduite par le chef de l'État, visant à l'amélioration des conditions de détention, à la réduction de la population carcérale et à la réinsertion sociale des personnes graciées », rappelle le texte.

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