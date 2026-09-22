Sénégal: Ngagne Demba Thiam, le long parcours italien jusqu'aux Lions

À 28 ans, Ngagne Demba Thiam arrive chez les Lions avec un parcours très différent de celui de Mamour Ndiaye. Formé en Italie, passé par plusieurs clubs et longtemps habitué aux exigences du football professionnel italien, le gardien de Monza découvre enfin la sélection A.

Né à Dakar le 5 mars 1998, Ngagne Demba Thiam a construit l'essentiel de sa carrière en Italie. Arrivé très jeune à la SPAL, il y signe son premier contrat professionnel en 2017. Son apprentissage passe ensuite par plusieurs prêts qui lui permettent d'accumuler du temps de jeu et de découvrir différents niveaux du football italien.

Il connaît notamment des passages à Fano, Viterbese et Foggia avant de rejoindre la Juve Stabia en 2023. C'est avec ce club que sa carrière prend véritablement une nouvelle dimension. Lors de sa première saison, il participe à la montée de la Juve Stabia en Serie B, avec seulement 20 buts encaissés sur l'ensemble de la campagne. La saison suivante, il confirme en deuxième division italienne et participe au parcours du club jusqu'aux demi-finales des barrages.

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Cette régularité lui ouvre les portes de Monza. Le club lombard officialise son arrivée en juillet 2025 avec un contrat courant jusqu'en juin 2028, assorti d'une option pour une saison supplémentaire. Le portier sénégalais retrouve alors le plus haut niveau du football italien, après avoir déjà connu la Serie A avec la SPAL en juillet 2020.

Son profil est singulier. Avec ses 2,02 m, Thiam dispose d'un gabarit imposant qui constitue l'un de ses principaux atouts dans les airs. Mais son parcours raconte surtout celui d'un gardien qui a dû patienter, multiplier les expériences et gagner progressivement sa place dans le football professionnel italien.

Cette saison, son nom figure toujours dans l'effectif de Monza, avec le numéro 20. Il a également été retenu dans les groupes du club pour les premières journées de la saison 2026-2027.

Sa première convocation avec les Lions vient donc récompenser une longue période de progression loin du Sénégal. À la différence de Mamour Ndiaye, qui représente la jeunesse et la projection, Thiam arrive avec davantage de maturité et une expérience accumulée au fil des années en Italie.

Patrick Vieira lui offre ainsi une première occasion de franchir le dernier palier : passer du statut de gardien expérimenté du football italien à celui d'international sénégalais. Dans une sélection qui doit réorganiser sa hiérarchie après la retraite d'Édouard Mendy, cette convocation pourrait constituer le début d'une nouvelle étape de sa carrière.