Sud-Soudan: « Comment peut-on organiser des élections sans recensement de la population ni Constitution définitive ? », s'interroge l'auxiliaire de Juba

Juba — « Comment est-il possible d'organiser des élections s'il n'y a pas de recensement de la population ni de Constitution définitive ? », s'est interrogé Mgr Santo Loku Pio Doggale, Évêque auxiliaire de Juba, capitale du Soudan du Sud, lors d'un événement ecclésial la semaine dernière.

« Ils veulent maintenant organiser des élections, mais il n'y a pas de recensement - à moins qu'ils ne l'aient effectué en secret, car il n'est pas possible d'organiser des élections sans connaître la taille de la population », a déclaré Mgr Doggale. « Ils veulent organiser des élections alors que le pays n'a pas de Constitution définitive. Comment peut-on organiser des élections sans recensement ni Constitution ? Ces deux éléments constituent les fondements des élections », a-t-il souligné.

« C'est grâce au recensement que l'on détermine la répartition géographique et la distribution de la population. Vous faites perdre du temps à la population du Soudan du Sud depuis 2005, mais Dieu est grand et il exaucera notre patience », a ajouté l'Évêque auxiliaire de Juba.

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Le 1er septembre 2026, l'Assemblée législative nationale de transition (TNLA) du Soudan du Sud a approuvé, lors d'une séance à huis clos (les journalistes et le public ont été priés de quitter la salle sur ordre du président de l'Assemblée, qui a invoqué des raisons de sécurité nationale), le projet de loi n° 13 de 2026 portant amendements à la Constitution de transition du Soudan du Sud de 2011. La procédure a été menée à bien en une seule journée et le texte a été adopté à l'unanimité.

Deux jours plus tard, le président Salva Kiir Mayardit a signé l'amendement n° 13 à la Constitution transitoire, supprimant l'obligation légale d'un recensement de la population et d'une Constitution définitive avant les élections.

Cette mesure modifie les dispositions de la Constitution transitoire afin de dissocier la tenue des élections générales de deux conditions prévues par l'Accord revitalisé de 2018 pour le règlement du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS) : la réalisation d'un recensement national de la population et des logements et l'adoption d'une Constitution permanente (fédérale).

Les élections peuvent désormais se dérouler conformément à la Constitution transitoire ainsi modifiée. Le recensement et le processus d'élaboration de la Constitution permanente sont reportés à après les élections, afin qu'un futur gouvernement élu s'en charge. Le gouvernement a présenté cette initiative comme une mesure visant à lever les obstacles juridiques, permettant ainsi la tenue des élections prévues le 22 décembre 2026 (les premières élections générales au Soudan du Sud depuis l'indépendance en 2011).