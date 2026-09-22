Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - La RDC et son public dans l'incertitude avant d'accueillir la Guinée équatoriale

À la veille du duel entre la RDC et la Guinée équatoriale comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027, l'incertitude demeure totale autour de la présence du public au stade des Martyrs. Réhabilitée après de longs travaux, l'enceinte de Kinshasa attend toujours le feu vert définitif de la CAF, tandis que les supporters, eux, refusent d'envisager un match à huis clos.

Les Léopards de la RDC s'apprêtent à signer leur grand retour à Kinshasa après la Coupe du monde, ce jeudi 24 septembre, en affrontant la Guinée équatoriale pour le compte des éliminatoires de la CAN 2027. Mais une inconnue de taille subsiste : l'affiche se jouera-t-elle avec ou sans public ?

Car, fermé depuis décembre 2025, le stade des Martyrs de Kinshasa a subi d'importants travaux de réhabilitation pour être aux normes. « Il y a eu les premières recommandations de la CAF. C'était surtout en rapport avec des casses qu'il y a eu au mois de septembre 2025, explique Dixon Yala, conseiller en matière d'infrastructures au ministère des Sports et Loisirs. Nous avions entamé des travaux et, début août 2026, il y a eu une nouvelle inspection qui nous a fait de nouvelles recommandations. Nous sommes en train de nous adapter par rapport à ce cahier des charges. »

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Ces travaux de modernisation seront-ils suffisants pour arracher le feu vert de la Confédération africaine de football ? Toute la République reste suspendue au verdict de la prochaine visite d'inspection, comme l'indique Véron Mosengo, président de la Fecofa. « Aujourd'hui, ce qu'on a reçu comme "go", c'est notre surface de jeu et nos vestiaires. Maintenant, il reste les normes de sécurité pour l'accueil des supporters. Il y a un expert de la CAF qui va inspecter tout ça, voir si nous répondons aux normes de la CAF en termes de sécurité du supporter, parce que c'est important. Nous, on veut bien accueillir le supporter, mais il faut qu'on ait les moyens de le sécuriser. »

Dans les rues de Kinshasa, l'incertitude passe mal. Les supporters congolais refusent catégoriquement d'envisager un match à huis clos dans la capitale. Face au risque des tribunes vides, plusieurs d'entre eux auraient préféré voir la rencontre délocalisée à Lubumbashi pour s'assurer que les Léopards ne soient pas privés de leur 12e homme.