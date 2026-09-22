Gabon: Le Chef de l'État, Oligui Nguema, a consacré une partie de son séjour dans l'Ogooué-Maritime aux enfants et aux jeunes

Dans un élan de solidarité envers les familles les plus vulnérables, le Chef de l'État a procédé à la remise de kits scolaires à près de 1 500 enfants rassemblés à la Foire municipale de Port-Gentil. Recensés par l'association Espoir d'Avenir, ces jeunes bénéficiaires ont reçu du Président de la République leurs cartables pour la nouvelle année scolaire.

Par ce geste de proximité, le Chef de l'État a souhaité contribuer à alléger les charges des parents et permettre à chaque bénéficiaire d'aborder la rentrée scolaire dans de meilleures conditions, avec des fournitures indispensables à leur apprentissage.

Cette séquence s'est poursuivie au Lycée d'État Joseph Avaro, autrefois fréquenté par le Chef de l'État. Ce retour dans son ancien lycée, marqué par les retrouvailles avec d'anciens camarades et enseignants, a également constitué une visite de travail.

Le Président de la République a inspecté les travaux de construction et de réhabilitation des salles de classe. Après avoir échangé avec les responsables de l'entreprise chargée du chantier, il a demandé plusieurs ajustements afin que les infrastructures et les aménagements réalisés répondent pleinement aux besoins des élèves et de la communauté éducative.

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Le Chef de l'État a ensuite partagé un moment sportif et convivial avec ses anciens camarades et les enseignants, à l'occasion d'un match de volley-ball remporté par son équipe. La visite s'est achevée par la remise de ballons de volley-ball au proviseur de l'établissement, au bénéfice des élèves.

Des fournitures pour apprendre, des salles de classe adaptées pour étudier et des équipements pour favoriser la pratique du sport. À Port-Gentil, cette journée a illustré, à travers des gestes concrets, l'attention particulière que le Président de la République accorde à la jeunesse et à l'éducation.