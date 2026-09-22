Gabon: Dibwangui - La paroisse catholique, entre mémoire historique et potentiel touristique à préserver

Dans le département de la Boumi-Louetsi, dans la province de la Ngounié, la paroisse de l'Église catholique de Dibwangui demeure un témoin d'une histoire locale marquée par l'éducation, la foi et la formation de plusieurs générations. Aujourd'hui, ce patrimoine semble progressivement s'effacer du paysage, alors même qu'il pourrait constituer un véritable atout touristique et culturel pour la région.

À Dibwangui, certains lieux racontent une partie de l'histoire du Gabon sans forcément attirer l'attention qu'ils méritent. C'est le cas de cette paroisse catholique, dont l'architecture et l'environnement témoignent d'un passé qui continue de vivre dans la mémoire des populations.

Autrefois, le site était associé à une dynamique éducative importante. Le collège qui y était implanté aurait contribué à la formation de plusieurs cadres gabonais, faisant de cet espace un lieu reconnu bien au-delà de la localité. Pour les habitants et les anciens élèves, cette période demeure une référence, symbole d'une époque où Dibwangui occupait une place particulière dans le paysage éducatif de la région.

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Mais au fil des années, le temps semble avoir progressivement laissé son empreinte sur ce patrimoine. Les traces de cette histoire sont encore visibles, mais elles nécessitent aujourd'hui une attention particulière afin que la mémoire du lieu ne disparaisse pas.

Au-delà de sa dimension religieuse, la paroisse de Dibwangui peut être considérée comme un patrimoine historique et culturel. Son architecture, son histoire éducative et son environnement constituent autant d'éléments susceptibles d'intéresser les visiteurs, les chercheurs, les anciens élèves et les amoureux du patrimoine.

La mise en valeur du site pourrait notamment passer par sa restauration, la conservation des bâtiments historiques, l'installation de panneaux retraçant son histoire ou encore la création d'un circuit touristique consacré aux lieux historiques de la Boumi-Louetsi.

Cette démarche permettrait également de transmettre cette mémoire aux jeunes générations, afin que l'histoire de Dibwangui ne demeure pas uniquement dans les souvenirs des anciens.

Pour la province de la Ngounié, qui dispose de nombreux sites naturels et culturels, la valorisation de ce type de patrimoine pourrait contribuer à diversifier l'offre touristique locale.

La paroisse de Dibwangui pourrait ainsi devenir, à terme, un lieu de mémoire, de découverte et de transmission, en complément des autres richesses culturelles et naturelles de la région.

Aujourd'hui, l'enjeu n'est donc pas seulement de regarder le passé avec nostalgie. Il s'agit aussi de réfléchir à la manière de préserver ce qui peut encore l'être et de transformer cette mémoire en opportunité pour les générations futures.

À Dibwangui, l'histoire est encore là. Elle attend simplement d'être racontée, préservée et davantage mise en valeur.