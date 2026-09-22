Mali: À l'occasion de la fête de l'indépendance, le chef de la junte évoque «la réconciliation entre frères maliens»

Le général Assimi Goïta a pris la parole à la télévision nationale dans la soirée de lundi alors que le Mali s'apprête à célébrer le 66e anniversaire de son indépendance, mardi 22 septembre. Une allocution qui intervient aussi dans un contexte de recrudescence des attaques jihadistes dans le centre du pays.

Alors que le Mali célèbre le 66e anniversaire de son indépendance dans un contexte de recrudescence des attaques jihadistes contre des positions de l'armée ce mardi 22 septembre, le chef de la junte au pouvoir, le général Assimi Goïta, s'est adressé à la nation lors d'une allocution radio-télévisée dans la soirée de lundi. Réaffirmant à cette occasion sa volonté de défendre l'intégrité nationale, celui-ci a aussi lancé un appel au dialogue.

« Mes chers compatriotes, tout en demeurant ouvert au dialogue et à la réconciliation entre frères maliens, notre volonté ferme de défendre l'intégrité de notre territoire et l'unité nationale restent intacte. Dans ce contexte, la lutte contre l'insécurité et les groupes armés terroristes va se renforcer davantage », a notamment déclaré ce dernier.

Plus de 100 soldats maliens tués dans l'attaque jihadiste du camp de Dioura

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Cette prise de parole d'Assimi Goïta est intervenue à un moment où, sur le terrain, les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), affiliés à al-Qaïda, ont mené plusieurs opérations contre des positions des forces régulières.

Le 10 septembre dernier notamment, plus de 100 soldats maliens ont été tués dans une attaque jihadiste dirigée contre le camp militaire de Dioura, dans le centre du Mali, tandis que plusieurs dizaines d'autres ont été faits prisonniers. Un assaut particulièrement meurtrier qui a conduit le chef de la junte à s'incliner, dans son discours, devant la mémoire des soldats morts pour la patrie, mais aussi à prendre l'engagement de renforcer l'outil de défense en lien avec le principal partenaire stratégique du Mali, à savoir la Russie.