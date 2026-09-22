Congo-Kinshasa: La population de Bukavu en colère et inquiète après de nouveaux incendies faisant plusieurs morts

Alors que la capitale du Sud-Kivu subit des incendies à répétition, les flammes ont à nouveau ravagé la ville lundi 21 septembre. Au moins quatre brasiers y ont été répertoriés, notamment dans le quartier de Nyalukemba situé sur la commune d'Ibanda. Une succession de drames qui commence à susciter inquiétudes, colère et questionnements au sein de la population.

En République démocratique du Congo, au moins quatre incendies ont de nouveau touché la ville de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, lundi 21 septembre. Le plus important s'est déclenché autour de minuit dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Nyalukemba, situé sur la commune d'Ibanda. Selon la société civile, les flammes auraient ravagé plus de 500 maisons en bois et fait au moins quatre morts en l'espace de seulement 24 heures.

« Il était 23h30 quand nous avons été réveillés par des cris. Et quand nous sommes sortis, le feu s'était déjà propagé, raconte ainsi Serge Bahati, qui s'est blessé à la main alors qu'il tentait de sauver chez lui quelques affaires. Je me suis blessé en essayant d'esquiver un câble électrique en flamme qui allait tomber sur moi. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de biens ici. »

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« J'ai personnellement compté au moins cinq morts : une maman enceinte, un papa et deux enfants, témoigne pour sa part William Nkinzo, l'un des notables du quartier dont les voisins ont, eux aussi, vu leur logement partir en fumée. Ce lundi, il y a eu quatre incendies à Bukavu : ici, mais aussi à Camp Saio, vers Nguba ou encore à Kadutu. Tout cela nous dépasse ! »

Au milieu des cendres encore fumantes, des débris de tôles et des planches calcinées, Séraphine, elle, est inconsolable : la quinquagénaire n'avait pas connaissance de l'incendie quand elle a quitté son village pour rendre visite à son fils à Bukavu. Sa parcelle devenue méconnaissable la laisse en état de choc.

« Tout a été consumé ! »

Juste à côté, Sarah Kusinza n'a plus rien : « Je ne peux m'expliquer comment le feu a pris et brûlé notre maison. Nous sommes sortis pour aller alerter une voisine dont la maison brûlait et lorsque nous sommes revenus, la nôtre aussi avait disparu. Tout a été consumé ! », confie-t-elle.

Non loin de là, le professeur Didace Kaningini tente de consoler sa belle-soeur : « Elle a tout perdu, c'est très grave. On avait pourtant essayé d'améliorer la structure de sa maison, mais malgré cela, les choses se répètent. Les gens pensent à une main noire, qu'il s'agirait peut-être d'incendies criminels, on ne sait pas. La situation est difficile à comprendre, elle mérite d'être approfondie. »

Alors que la ville de Bukavu subit des incendies à répétition - la semaine dernière encore, des élèves décédés dans l'incendie de deux complexes scolaires sur la commune de Kadutu ont été inhumés -, cette succession de drames commence à susciter inquiétudes, colère et questionnements au sein de la population.

« Comme il s'agit d'un problème qui se répète, la situation devrait interpeller » les autorités

En attendant d'éventuelles réponses, Jonas Musafiri, acteur de la société civile, appelle lui à la mise en place de mesures concrètes par les autorités. « Comme il s'agit d'un problème qui se répète, la situation devrait les interpeller, et elles devraient se pencher sur les mesures à prendre pour que les maisons ne puissent plus brûler comme cela est le cas aujourd'hui. Diriger, c'est prévoir !, lance celui-ci avant d'ajouter : Si on avait un gouvernement responsable, on pourrait même prêter de l'argent à ces personnes pour qu'elles puissent se construire des maisons en matériaux durables. »

Privés de tout, les sinistrés, eux, appellent à l'aide : l'AFC/M23 qui gère la ville, mais aussi les autorités de Kinshasa, ainsi que toute personne susceptible de pouvoir leur porter assistance.