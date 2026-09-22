Cameroun: Près de 6 000 fonctionnaires et agents de l'État menacés de suspension de salaire pour absentéisme

22 Septembre 2026
Radio France Internationale

Au Cameroun, près de 6 000 fonctionnaires et agents de l'État sont sous la menace d'une suspension de solde pour absences prolongées et injustifiées à leurs postes. L'opération conduite par le ministère des Finances fait suite à d'autres engagées par le gouvernement depuis quelques années dans le but d'assainir le fichier solde de l'État. Plusieurs milliers de fonctionnaires ont déjà été suspendus.

Selon les données communiquées par le ministère des Finances du Cameroun, les personnels concernés sont au nombre de 5 971. Ils ont été identifiés après exploitation des mouvements de personnes aux frontières et des clarifications des administrations qui les emploient. En résumé, le gouvernement les soupçonne, pour la plupart d'entre eux, d'avoir quitté le pays mais de continuer de percevoir leur salaire.

Pour lever le doute, une première mesure a été décidée à leur encontre : la réaffectation de leur rémunération à la trésorerie - « paierie générale » - à titre conservatoire. La mesure concerne les salaires des mois de septembre et octobre.

Présenter des justificatifs ou être sanctionné

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Pour obtenir leur paiement, les agents concernés devront se présenter physiquement à l'administration des finances munis de plusieurs documents pour justifier de la régularité de leur situation.

Passée la date butoir du 31 octobre, les agents qui n'auront pas clarifié leur situation administrative seront considérés comme ayant abandonné leur poste de travail et définitivement exclus du fichier solde de l'État.

Près de 7 000 agents déjà radiés

Ce mécanisme de comptage physique du personnel de l'État n'est pas nouveau : à date, il a déjà permis, selon les chiffres du ministère de la Fonction publique communiqués aux députés en novembre 2025, de prononcer la radiation de 6 936 agents, pour une économie dans les caisses de l'État d'environ 30 milliards de francs CFA (FCFA), soit 45,7 millions d'euros.

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