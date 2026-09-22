Sénégal: Coupures d'électricité au pays - Travaux sur le réseau et tensions sur la production

Depuis le début du mois de septembre, Dakar et plusieurs localités de sa banlieue connaissent des perturbations dans la fourniture d’électricité. La Senelec invoque plusieurs facteurs : travaux programmés sur le réseau, forte hausse de la demande et incidents techniques affectant certaines unités de production. La société nationale annonce toutefois un retour progressif à la normale d’ici la fin de la semaine.

Travaux programmés et contraintes de production

Depuis le début du mois, deux types de perturbations se superposent : les interruptions programmées liées aux travaux d’entretien et de renforcement du réseau, et les coupures provoquées par des contraintes sur les capacités de production.

Du 7 au 13 septembre, la Senelec avait ainsi annoncé des perturbations dans plusieurs secteurs de Dakar, Diamniadio, Rufisque et d’autres localités du pays en raison de travaux « d’entretien, de renforcement et d’amélioration de la qualité de service ».

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Dans le même temps, une contrainte technique majeure affectant la centrale WAE, l’un des principaux moyens de production du système électrique national avec une puissance disponible d’environ 240 mégawatts, avait entraîné une réduction temporaire des capacités de production.

De nouvelles interventions programmées sur le réseau sont prévues du 21 au 27 septembre dans plusieurs secteurs de Dakar et de sa banlieue.

La Senelec distingue ces travaux planifiés des délestages liés aux difficultés de production.

Une demande d’électricité supérieure aux prévisions

Les perturbations interviennent également dans un contexte de forte hausse de la consommation électrique.

Selon Abdou Kader Kane, directeur principal Réseaux de la Senelec, les prévisions tablaient sur une pointe de consommation de 1 250 mégawatts. Or, la demande a atteint environ 1 400 mégawatts au mois d’août, soit 150 mégawatts de plus que prévu.

Cette hausse a réduit les marges et les réserves disponibles sur le réseau, limitant sa capacité à absorber les incidents techniques sur certaines unités de production.

La situation s’est notamment tendue les 6 et 7 septembre, avec une perte de capacité estimée à 240 mégawatts. La Senelec a également fait état de difficultés d’approvisionnement en gasoil nécessaires au fonctionnement de certaines installations.

Un retour progressif à la normale annoncé

Face aux perturbations enregistrées ces dernières semaines, la Senelec a annoncé dimanche 21 septembre une amélioration prochaine de la situation.

Selon son directeur général, Papa Toby Gaye, deux équipements affectés par des incidents techniques doivent prochainement être remis en service.

Sur le Karpowership, une pompe surpresseur indispensable à l’utilisation du gaz naturel liquéfié est arrivée à Dakar et doit être installée avant une série de tests. À Cap des Biches, un nouvel équipement doit également permettre de poursuivre le diagnostic d’une turbine à gaz actuellement en maintenance.

La Senelec prévoit ainsi un rétablissement progressif de l’offre d’électricité d’ici la fin de la semaine.

Les subventions énergétiques au cœur du débat budgétaire

Ces difficultés interviennent alors que le poids des subventions énergétiques occupe une place importante dans les discussions budgétaires.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2026, transmis à l’Assemblée nationale le 18 septembre, prévoit une forte augmentation des dépenses consacrées au soutien au secteur énergétique.

Cette hausse contribue notamment à la révision du déficit budgétaire, désormais projeté à 7,6 % du PIB, contre 5,4 % initialement prévu.

La question du coût de l’énergie reste ainsi au centre des préoccupations, tant pour les finances publiques que pour les ménages et les entreprises.

Des conséquences concrètes pour les usagers

Pour les populations concernées, la distinction entre travaux programmés, incidents techniques et insuffisance temporaire de production se traduit avant tout par des interruptions parfois prolongées de l’alimentation électrique.

Ménages, commerces et entreprises doivent composer avec ces perturbations, notamment pendant les périodes de forte consommation.

Alors que les travaux d’entretien se poursuivent sur le réseau, l’attention se porte désormais sur la remise en service des capacités de production annoncée par la Senelec et sur le retour progressif à une fourniture normale d’électricité.